聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／陳柏豪生涯首K正巧是陳俊秀 兄弟領隊：感謝7年貢獻
中信兄弟隊在自由球員市場成功網羅陳俊秀加盟，付出的代價是24歲投手陳柏豪以補償方式轉戰樂天桃猿隊，兄弟領隊劉志威表示：「謝謝柏豪這7年來的付出。」
陳柏豪自2017年選秀第3輪被兄弟指名，隔年開始成為一軍後援主力，2020年更寫下單季41場出賽的個人新高，去年更以6場先發、13場後援穩住兄弟投手戰力，投出生涯新高的49局，防禦率僅2.39，該年未進入總冠軍賽名單還一度引發討論。
如今陳柏豪未能擠進25人的保護名單內，在自由球員補償中被猿隊挑走，劉志威表示：「謝謝陳柏豪這7年來對中信兄弟的貢獻與付出，期待未來會有更好的發展。」
巧合的是，陳柏豪在2017年曾升上一軍，唯一一場出賽僅投1局，被敲2安丟掉1分，但投出生涯第1K，當時三振的正是陳俊秀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言