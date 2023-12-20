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中職／陳柏豪生涯首K正巧是陳俊秀 兄弟領隊：感謝7年貢獻

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳柏豪生涯首K正好是賞給陳俊秀，如今也因為他的關係將轉至猿隊。 聯合報系資料照
陳柏豪生涯首K正好是賞給陳俊秀，如今也因為他的關係將轉至猿隊。 聯合報系資料照

中信兄弟隊在自由球員市場成功網羅陳俊秀加盟，付出的代價是24歲投手陳柏豪以補償方式轉戰樂天桃猿隊，兄弟領隊劉志威表示：「謝謝柏豪這7年來的付出。」

陳柏豪自2017年選秀第3輪被兄弟指名，隔年開始成為一軍後援主力，2020年更寫下單季41場出賽的個人新高，去年更以6場先發、13場後援穩住兄弟投手戰力，投出生涯新高的49局，防禦率僅2.39，該年未進入總冠軍賽名單還一度引發討論。

如今陳柏豪未能擠進25人的保護名單內，在自由球員補償中被猿隊挑走，劉志威表示：「謝謝陳柏豪這7年來對中信兄弟的貢獻與付出，期待未來會有更好的發展。」

巧合的是，陳柏豪在2017年曾升上一軍，唯一一場出賽僅投1局，被敲2安丟掉1分，但投出生涯第1K，當時三振的正是陳俊秀。

中信兄弟 自由球員 陳俊秀

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