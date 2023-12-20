新北U18／楊峻翔好投 新北藍奪3勝晉級

新北U18棒球賽地主新北藍隊今天與澳洲昆士蘭隊交手，新北藍先發投手楊峻翔3局失1分好投，何品室融敲出滿貫砲，率隊以16比1、4局搶下預賽3連勝，以分組第一晉級。

2023新北國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊今天在新莊棒球場與澳洲昆士蘭隊交手，新北藍隊開賽攻勢不斷，何品室融率先敲出安打，靠著暴投、捕逸、暴投跑回1分，接著再靠保送、陳睦衡三壘打添分，宋柏翰安打送回第3分。

新北藍隊1局下的攻勢沒有斷，抓準昆士蘭隊投手不穩，再靠著接連5次四死球保送添分，滿壘時何品室融敲出滿貫砲，新北藍隊開賽單局攻下9分、奠定勝基；新北藍隊2局下再拿5分，4局攻下2分、提前拿下比賽勝利。

新北藍隊先發投手楊峻翔今天投3局僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次保送，失掉1分責失分，陳善宇後援投1局無失分，替球隊守住勝利。

新北藍隊總教練鄭志強表示，近2場有跟球員提醒，不管對手是誰都要當作對戰A級投手，台灣學生球隊常見的狀況就是進到單敗淘汰賽制的比賽後，球員遇到狀況就會腦袋空白，所以有提醒他們提早準備、模擬狀況。

新北藍隊先發投手楊峻翔今天拿下勝投，鄭志強表示，楊峻翔先前因為肩膀不舒服，所以有斷斷續續讓他休息，暑假過後休了比較長一段時間，後來開始隊內賽登板狀況不錯，很早就設定今天比賽要讓他投先發，藉此比賽觀察球速和身體狀況有沒有恢復。

鄭志強表示，楊峻翔目前看起來越來越好，最快球速可投到144公里，但逐局的球速落差比較大，有提醒他在攻守交換間的準備要充足，這也是需要學習的地方。

新北藍隊此次與台中市隊、嘉義市隊、昆士蘭隊同組，新北藍隊戰績3勝以分組第一晉級，台中市隊分組排名第2晉級。