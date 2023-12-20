中職／補償選擇陳柏豪 沈鈺傑：川岸強提供寶貴意見

陳俊秀成為自由球員後與中信兄弟隊簽約，樂天桃猿隊在補償方案中選擇24歲投手陳柏豪，副領隊沈鈺傑透露，最主要原因是陳柏豪有一軍實績，加上冬季聯盟表現優異，川岸強教練也「提供寶貴意見」。

陳俊秀今年季後行使自由球員權利，與兄弟簽下3年總額超過3000萬元合約，猿隊討論到今天才有共識，決定選擇從兄弟手中換來陳柏豪，加上陳俊秀年薪的75%的657萬元作為交易補償。

兄弟農場厚實，25人保護名單外有不少好人選，副領隊沈鈺傑透露，最終考慮名單不方便透露，但主要都是投手，猶豫的人數不止2人，「最終選擇柏豪，是看中他有一軍的成績。」

陳柏豪生涯在一軍出賽127場，其中120場是後援，防禦率4.20，在今年冬季聯盟4場先發出賽有2場優質先發，18.2局防禦率2.89、被上壘率1.23。

沈鈺傑表示，陳柏豪在冬季聯盟的表現，球隊一直有在觀察，加上今年中職聯隊投手教練川岸強正是猿隊「自己人」，近距離觀察下，「川岸教練提供了寶貴的意見。」

陳柏豪一軍生涯後援為主，但在冬季聯盟展現出先發能力，未來到猿隊如何定位？沈鈺傑表示：「還是要等到春訓再來討論，由總教練、教練團一起做整體規劃。」