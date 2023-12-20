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棒球／穀保OB賽大亮點 陳冠宇扛四棒對王柏融

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
穀保家商青棒隊將於24日舉行OB賽，先發名單公佈。圖／取自穀保家商棒球隊臉書
穀保家商青棒隊將於24日舉行OB賽，先發名單公佈。圖／取自穀保家商棒球隊臉書

穀保家商青棒隊將於24日舉行OB賽，歷屆校友回娘家，藍白對抗賽名單星光閃閃，最令人意外的是樂天桃猿隊投手陳冠宇扛起第四棒，對面四棒是剛返台的台鋼雄鷹「大王」王柏融。

穀保家商棒球隊孕育出不少國內外職棒好手，今年訂於12月24日於三重棒球場舉辦OB賽，藍隊由高志綱帶領，白隊由現任OB會長林智平領軍，採7局制，先發名單今天公布，其他選手也會中間輪替上場。

先發陣容中先發投手都是旅外球員，藍隊由日職樂天金鷲隊投手王彥程先發，白隊則是美職響尾蛇隊林昱珉，另外旅外的林家正、林盛恩也入列先發打線，投手還有潘文輝、孫易磊待命。

扣除旅外，先發打線還有18人都是中職好手，包含中信兄弟隊隊長王威晨，今年選秀首輪的樂天桃猿隊邱鑫、統一獅隊林佳緯，以及宣佈退役的味全龍隊高孝儀，最大亮點就是陳冠宇要站上打擊區，擔任第四棒、指定打擊。

陳冠宇在穀保OB賽要站上打擊區，擔任第四棒、指定打擊。 聯合報系資料照
陳冠宇在穀保OB賽要站上打擊區，擔任第四棒、指定打擊。 聯合報系資料照

樂天桃猿 穀保家商 陳冠宇

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