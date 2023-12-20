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日職／西武網羅大聯盟百轟強打艾吉拉 空降日職最「重」砲

聯合新聞網／ 綜合報導
西武今天宣告休賽季的「重」磅補強，找來了曾入選過明星賽的艾吉拉。 美聯社
西武今天宣告休賽季的「重」磅補強，找來了曾入選過明星賽的艾吉拉。 美聯社

西武隊今天宣布簽下曾經入選過大聯盟明星賽的強打艾吉拉（Jesus Aguilar），預計將擔綱中心棒次，彌補全壘打王山川穗高轉戰軟銀隊的空缺，而體重高達125.6公斤的艾吉拉也一舉超越隊上的渡部健人，空降全日職噸位最重的球員。

來自委內瑞拉的艾吉拉生涯在大聯盟扛出114發全壘打，是不折不扣的重砲手，生涯從守護者隊起步的他前3年僅有少數表現機會，2017年被釀酒人從讓渡名單挑走後逐漸破繭而出，並在2018年打出生涯年，該年他狂掃35轟、108分打點，不僅入選明星賽，還拿到MVP選票。

過去幾年艾吉拉待過光芒、馬林魚、金鶯等隊，本季則是效力運動家隊，36場比賽繳出平庸的2成21打擊率、5轟，季末乏人問津，新賽季將遠渡重洋，對此他則表示：「我一直想去日本打球，很感謝西武給我這個機會，期待在熱情的球迷前比賽，我保證會全力以赴。」

西武總經理渡邊久信對於艾吉拉則有很高期望，指出他廣角的長程砲火會帶給打線很大助力，「他是對各種球都能擊出全壘打的強力打者，希望能待在中心打線幫球隊送回打點，防守的移動能力和反應也很優秀。」

這個冬天西武遭逢3屆全壘打王山川穗高離隊、敲出15轟的洋砲馬奇農（David MacKinnon）轉戰韓職三星獅，補強長打者的重要性不言而喻，除了艾吉拉，西武早前也簽下了左打砲手柯戴羅（Franchy Cordero），可望改善本季中心打線不固定的窘境。

運動 委內瑞拉 西武

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