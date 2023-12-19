中職／最強外掛！安芝儇抽出「2」號籤 悍將保住狀元籤

球迷敲碗已久，台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤結果終於揭曉，由韓籍啦啦隊女神安芝儇為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤。

明年選秀順位也因此確定依序將是富邦悍將、雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍隊。

雄鷹成為中職第6隊，已獲得保障前兩年狀元籤，分別帶回曾子祐、林子偉，其中林子偉打包送往猿隊，換回王柏融、王溢正、藍寅倫、翁瑋均；雄鷹第3次參與選秀不再保障優先選人，而是必須透過抽籤決定。

抽籤會議今天下午4點在中職聯盟辦公室登場，劉東洋、總教練洪一中、韓籍啦啦隊女孩安芝儇皆出席會議。洪總一踏進聯盟門口看到大批媒體聚集，先是開口：「等一下我要抽」，但隨即又否認「當然是騙你的」。

4點過後，會議室內傳出一聲女聲尖叫，聽不出是開心或哀嚎。答案隨後揭曉，安芝儇抽出前段班的2號籤，悍將保住狀元籤，兄弟退居探花。