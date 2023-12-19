快訊

民眾黨支持者拿下賴競總前路權遭駁回 警界人士曝兩大關鍵原因

台北周四、周五氣溫恐跌破10度 鄭明典曝一圖示警：是相對顯著的寒流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／最強外掛！安芝儇抽出「2」號籤 悍將保住狀元籤

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤結果終於揭曉，由韓籍啦啦隊女神安芝儇(左2)為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤。 圖／中職提供
台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤結果終於揭曉，由韓籍啦啦隊女神安芝儇(左2)為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤。 圖／中職提供

球迷敲碗已久，台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤結果終於揭曉，由韓籍啦啦隊女神安芝儇為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤。

明年選秀順位也因此確定依序將是富邦悍將、雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍隊。

雄鷹成為中職第6隊，已獲得保障前兩年狀元籤，分別帶回曾子祐、林子偉，其中林子偉打包送往猿隊，換回王柏融、王溢正、藍寅倫、翁瑋均；雄鷹第3次參與選秀不再保障優先選人，而是必須透過抽籤決定。

抽籤會議今天下午4點在中職聯盟辦公室登場，劉東洋、總教練洪一中、韓籍啦啦隊女孩安芝儇皆出席會議。洪總一踏進聯盟門口看到大批媒體聚集，先是開口：「等一下我要抽」，但隨即又否認「當然是騙你的」。

4點過後，會議室內傳出一聲女聲尖叫，聽不出是開心或哀嚎。答案隨後揭曉，安芝儇抽出前段班的2號籤，悍將保住狀元籤，兄弟退居探花。

選秀 林子偉 中職

延伸閱讀

中職／雄鷹神手或臭手？悍將狀元籤第二度看新軍運勢

中職／雄鷹遞上複數年約 王柏融想帶年輕小鷹向前衝

中職／大王降臨！王柏融確定加盟台鋼雄鷹 13日記者會

中職／板凳清空蔣少宏吻上他說緩和氣氛 張閔勛嚇一跳

相關新聞

中職／最強外掛！安芝儇抽出「2」號籤 悍將保住狀元籤

球迷敲碗已久，台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤結果終於揭曉，由韓籍啦啦隊女神安芝儇為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤。

中職／安芝儇中文說「很爽」 撿垃圾累積運氣值

台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤結果揭曉，由韓籍啦啦隊女神安芝儇為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤，安芝儇會後以中文直呼「現在...

中職／抽籤沒球賽緊張 悍將領隊看旅外眾星須考量價碼合理

台鋼雄鷹隊今天選秀順位抽籤結果出爐，拿到2號、榜眼籤，確定富邦悍將隊保住狀元籤，是否即刻展開與可望在明年投入選秀的旅外好...

中職／喬張育成返台？蔡其昌：現階段祝福他有美日合約

中職明年選秀順位在今天正式底定，各隊佈局也終於可以動起來，張育成的動向備受矚目，聯盟會長蔡其昌透露亞冠賽和張育成的互動，...

新北U18／高雄市隊高一楊宇翔建功 不論年紀求表現

新北U18棒球賽高雄市隊今天與新北白隊交手，高雄市隊唯一高一球員楊宇翔打出價值，4局敲出超前比數安打，幫助球隊以5比2搶...

新北U18／林雋元完投勝 看「八尺門的辯護人」想成律師

新北U18棒球賽嘉義市隊投手林雋元今天完投7局失2分，率隊以7比2擊敗澳洲昆士蘭隊。林雋元很有想法，考量身材和球技限制發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。