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理解吳念庭為何告別 設計WU手勢的二軍教練：對的選擇

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

吳念庭日前告別西武獅隊，為他設計了雙手轉動招牌WU手勢的二軍教練上本達之初聞消息時也錯愕，但他肯定這是對的時機、對的選擇。

吳念庭在12月1日於球團辦公室的記者會上宣布自西武退團，接下來預計返回台灣打球，結束8年西武、15年旅日生涯。2020年起擔任西武二軍育成教練的上本達之，是協助吳念庭在2021年破繭而出的推手之一，WU手勢也是來自他的發想，日本媒體Full-Count也因此找上他聊起對於吳念庭決定告別的想法。

上本達之透露，11月24日球隊的高爾夫聚會時，就感覺吳念庭表情怪怪，當時問他怎麼了，吳念庭提起退團的想法，自己當下也是很訝異，詢問他是要回台灣打球嗎？當時吳念庭告訴他，中職選秀在明年7月進行，現在是時候離開了。

上本達之理解吳念庭的考量，如果明年在西武還是一樣的狀況，再多待也是1年，而吳念庭已經30歲，今年在經典賽、杭州亞運兩度披上中華隊球衣是重要轉捩點，台灣人對他更加認識，此時決定回台是對的時機、對的選擇。

上本達之坦言，以個人私心來說，當然希望吳念庭可以繼續留在日本，但很能理解他的選擇，也希望台灣棒球可以變得更強，「希望他能把所學化作行動去實現它，不僅是為所屬的球隊，也為台灣而努力，延續職業生涯，為台灣多貢獻。」

吳念庭 西武獅 中職選秀

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