中職／雄鷹神手或臭手？悍將狀元籤第二度看新軍運勢

檢驗運勢的時刻到來，台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤結果將在今天揭曉，富邦悍將隊能否連續兩次保住狀元籤，或是由雄鷹成為天公囝仔，下午4點開獎。

雄鷹已經獲得保障前兩年的狀元籤，分別帶回曾子祐、林子偉，其中林子偉「解壓縮」換回王柏融、王溢正、藍寅倫、翁瑋均；第3次參與選秀不再保障優先選人，而是必須透過抽籤決定，目前排序為悍將、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍隊，只等雄鷹的順序出爐。

中職前一次新球隊選秀順位抽籤是在2020年12月8日，當年墊底球隊也是悍將，龍隊的抽籤結果攸關悍將能否留住狀元籤，最終龍隊在時任會長的吳志揚代抽之下「臭手」拿到墊底的5號籤，悍將確定保住狀元籤後，也即刻展開接洽旅美投手江少慶。

中職今年選秀預計將有吳念庭、張奕旅日雙星投入，張育成也還在市場上等待，不無機會鮭魚返鄉，若雄鷹可以搶攻前段順位，將有機會在季中就進補一位即戰力。