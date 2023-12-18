中職／桃猿補償方案要錢+1投手 陳俊秀部分轉隊費仍是新高

陳俊秀轉戰中信兄弟隊，原球團樂天桃猿隊連日討論後確定補償方案，將選擇「人+錢」，鎖定補強投手，預計在周三正式向聯盟提交。

陳俊秀今年行使自由球員權利，與兄弟達成3年總額超過3000萬元合約，而陳俊秀今年月薪73萬元，屬於A級自由球員，猿隊的補償方案可選陳俊秀年薪的125%、也就是1095萬元，或是年薪75%（657萬元）加上一名選手。

兄弟深厚的農場深度，原本就被預期可選名單會有可用之兵的出現，猿隊副領隊沈鈺傑先前受訪也坦言，確實有值得討論的人選，且不只一位，需與日本高層開會後確認。猿隊在今天開會後進一步確定，將選擇「人+錢」的方案，沈鈺傑透露，已決定要挑投手，將在周三向聯盟送交文件。

在陳俊秀之前，中職過去共有3例FA轉隊，2016年初兄弟簽下林智勝、鄭達鴻，但當時規章對於自由球員轉隊補償辦法的條文還不夠完善，包括先決定方案或先交保護名單等基本順序都未就位，最終在領隊會議後各隊共識選擇A方案，兄弟分別付出645萬元、525萬元給Lamigo桃猿、義大犀牛隊。2020年賴鴻誠轉戰樂天桃猿隊，富邦悍將隊選擇方案B，付出234萬元及挑選楊瑞承。

猿隊這回選擇「人+錢」的補償方案，收下部分轉隊費657萬元，仍突破2015年月薪43萬的林智勝全額轉隊費，為中職史上FA最高轉隊費紀錄。