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青棒／又是平鎮、普門 連兩年在高中鋁棒冠軍戰對決

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
普門投手謝鎮勛完投勝。圖／學生棒球聯盟提供
普門投手謝鎮勛完投勝。圖／學生棒球聯盟提供

平鎮普門今天都在高中鋁棒組全國賽4強賽扣倒對手，平鎮提前6局以11：0擊敗壽山，普門提前5局以8：1擊敗西苑高中，連續兩年在冠軍戰對決。

平鎮1局上先馳得點，2局上張以承揮出二壘打帶動攻勢，加上壽山先發投手涂宥成連投兩次觸身球，平鎮這半局一共攻下4分，4局上再下一城，6局上包括邱宇珩清壘二壘打在內再添5分。

平鎮投手宋書桓先發5局先發，只被揮出兩支安打，投出7次三振、未有保送，李柏毓接手最後1局也讓對手3上3下。

宋書桓在16強賽對成德先發兩局，今天5局好投奪勝，平鎮總教練吳柏宏表示，對方打者實力有點落差，宋書桓控球還可以，他在鋁棒組磨練進步多，最快球速將近140公里，搭配曲球收到不錯效果。

普門、西苑之戰，普門1局下靠廖子耀、潘書緯、曾睿恩、胡誠恩安打攻進3分，4局下余子承、陳韋帆、廖子耀、潘書緯、曾睿恩接連安打，攻下5分拉開差距。

普門投手謝鎮勛完投5局失1分（非自責），被揮出4支安打，三振、保送各3次，總教練洪榮宏表示，昨天情蒐後，觀察西苑打者多用蠻力攻擊，謝鎮勛的變速球掉得快，有壓制效果。

普門連兩年爭冠，對手都是平鎮，洪榮宏說：「先發高一生多，能夠打到這裡不容易，平鎮絕對是強敵，不好對付，他們的球員都知道要做什麼，就看臨場表現。」

平鎮投手宋書桓先發5局無失分，幫助球隊闖進冠軍戰。圖／學生棒球聯盟提供
平鎮投手宋書桓先發5局無失分，幫助球隊闖進冠軍戰。圖／學生棒球聯盟提供

平鎮 普門

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