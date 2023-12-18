日職／安樂智大下一站中職可行性？日媒翻出規章第94條

安樂智大因霸凌隊友遭樂天金鷲隊切割，未放進保留名單、成為自由球員，日本球界熱議他的下一步，中華職棒也被點名，而「東京體育報（東スポ）」直接翻出中職規章指出難處，就在於外籍球員辦法的第94條。

中職規章第17章外國籍（職）球員管理辦法的第94條規範「不正行為」，內文提到：「外國籍隊職員凡曾有犯罪、重大違紀、賭博、鬥毆或其他影響職棒健康形象之不正行為者，經聯盟查證屬實，球團必須立即停止聘僱。」

報導中提到，安樂智大從高中就嶄露頭角，因此在台灣也有相當的知名度，但安樂想要轉往台灣延續職棒生涯，難度很高，就是因為中職對於醜聞有比日職更嚴苛的審核標準，一旦認定行為屬實，下場就是零寬容開除。

文中提到，除非安樂可以克服背景審查的問題，加上有球隊願意將洋將名額用在他身上，否則要看到他在中職出賽的可能性極低。