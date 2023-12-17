冬盟／小野寺賢人收拾日職紅 雄鷹成台灣第2支封王球隊

亞洲冬季棒球聯盟今天落幕，台鋼雄鷹隊在冠軍戰前3局狂攻7分，終場以7：1大勝日職紅隊，成為我國第2支在冬盟奪冠的球隊；雄鷹日籍投手小野寺賢人投出冬盟代表作，先發8.2局失1分奪勝，張奕9局上登板解決最後一名打者。

小野寺賢人用90球完成任務，繳出優質內容，被揮出6支安打、1次保送，獲選單場MVP。

雄鷹1局下面對日職紅隊先發投手日高暖己，先發9棒打了一輪，陳飛霖、曾子祐連獲保送，再靠暴投、失誤攻下全場第1分，接著藍寅倫、杜家明、張肇元安打追加兩分，以3：0領先。

3局下，日職紅隊第2任投手田中怜利Hammond表現更糟，面對葉保弟、張肇元、洪瑋漢、顏清浤都投出保送，讓雄鷹再得1分。

日職紅隊換上佐藤宏樹，又保送陳飛霖、曾子祐奉送兩分，接著王博玄安打攻下全隊第7分；佐藤即時回穩三振藍寅倫，讓東家明揮出雙殺打，驚險結束這半局，但雄鷹再度打了9人次，大幅拉開比數。

雄鷹打完前3局出現4支安打，但有11次四死球（1次觸身球），靠日職紅隊投手群控球失靈，輕鬆拿到不少分數，冠軍戰只打1/3就已奠定勝基。

日職红隊全場動用6名投手，被揮出7支安打，還出現14次四死球，無力挽回戰局，打到9局上才靠桑原秀侍陽春砲破蛋，終場以6分之差落敗。

過去7屆冬盟賽事，日職（4次）、日本社會人包辦5次冠軍，韓職也拿過1次，國內球隊唯一封王紀錄是2015年中華培訓隊；今年雄鷹在例行賽9勝3和6敗排名第2，昨天四強賽以5：5逼和中職聯隊，取得冠軍賽門票，今天面對5連勝的日職紅隊再下一城，在斗六球場留下最完美的結局。

雄鷹10月20日在嘉義市立棒球場擊敗富邦悍將隊二軍，奪下二軍總冠軍，不到兩個月的時間又在冬盟稱霸，接下來重頭戲就是明年一軍首季。

小野寺賢人。台鋼雄鷹提供

小野寺賢人。台鋼雄鷹提供