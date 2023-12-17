快訊

不只台灣！象鼻岩斷裂引陸熱議 陸網嗨喊：歡迎台胞到桂林看象鼻山

罕揭「超級星光大道」內幕！林宥嘉淚崩小巨蛋

侯友宜專訪金句百出 被問這題反問陳雅琳「妳算命仙喔？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬盟／小野寺賢人收拾日職紅 雄鷹成台灣第2支封王球隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中職會長洪其昌頒發冠軍盃給雄鷹教頭洪一中。台鋼雄鷹提供
中職會長洪其昌頒發冠軍盃給雄鷹教頭洪一中。台鋼雄鷹提供

亞洲冬季棒球聯盟今天落幕，台鋼雄鷹隊在冠軍戰前3局狂攻7分，終場以7：1大勝日職紅隊，成為我國第2支在冬盟奪冠的球隊；雄鷹日籍投手小野寺賢人投出冬盟代表作，先發8.2局失1分奪勝，張奕9局上登板解決最後一名打者。

小野寺賢人用90球完成任務，繳出優質內容，被揮出6支安打、1次保送，獲選單場MVP。

雄鷹1局下面對日職紅隊先發投手日高暖己，先發9棒打了一輪，陳飛霖、曾子祐連獲保送，再靠暴投、失誤攻下全場第1分，接著藍寅倫、杜家明、張肇元安打追加兩分，以3：0領先。

3局下，日職紅隊第2任投手田中怜利Hammond表現更糟，面對葉保弟、張肇元、洪瑋漢、顏清浤都投出保送，讓雄鷹再得1分。

日職紅隊換上佐藤宏樹，又保送陳飛霖、曾子祐奉送兩分，接著王博玄安打攻下全隊第7分；佐藤即時回穩三振藍寅倫，讓東家明揮出雙殺打，驚險結束這半局，但雄鷹再度打了9人次，大幅拉開比數。

雄鷹打完前3局出現4支安打，但有11次四死球（1次觸身球），靠日職紅隊投手群控球失靈，輕鬆拿到不少分數，冠軍戰只打1/3就已奠定勝基。

日職红隊全場動用6名投手，被揮出7支安打，還出現14次四死球，無力挽回戰局，打到9局上才靠桑原秀侍陽春砲破蛋，終場以6分之差落敗。

過去7屆冬盟賽事，日職（4次）、日本社會人包辦5次冠軍，韓職也拿過1次，國內球隊唯一封王紀錄是2015年中華培訓隊；今年雄鷹在例行賽9勝3和6敗排名第2，昨天四強賽以5：5逼和中職聯隊，取得冠軍賽門票，今天面對5連勝的日職紅隊再下一城，在斗六球場留下最完美的結局。

雄鷹10月20日在嘉義市立棒球場擊敗富邦悍將隊二軍，奪下二軍總冠軍，不到兩個月的時間又在冬盟稱霸，接下來重頭戲就是明年一軍首季。

小野寺賢人。台鋼雄鷹提供
小野寺賢人。台鋼雄鷹提供

小野寺賢人。台鋼雄鷹提供
小野寺賢人。台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹全隊慶祝封王。台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹全隊慶祝封王。台鋼雄鷹提供

冬盟 曾子祐

延伸閱讀

中職／「大王」王柏融現身斗六 湯家豪穿上666號球衣

冬盟／黃勇傳關鍵一擊當英雄 中職扳倒社會人保住季軍

冬盟／正木智也超前安日職紅隊搶勝 將與雄鷹爭冠

冬盟／張肇元追平安就夠了 雄鷹特殊規則晉級冠軍戰

相關新聞

冬盟／小野寺賢人收拾日職紅 雄鷹成台灣第2支封王球隊

亞洲冬季棒球聯盟今天落幕，台鋼雄鷹隊在冠軍戰前3局狂攻7分，終場以7：1大勝日職紅隊，成為我國第2支在冬盟奪冠的球隊；雄...

中職／「大王」王柏融現身斗六 湯家豪穿上666號球衣

台鋼雄鷹隊全力備戰明年一軍賽季，透過交易、擴編選秀補強戰力，並於冬季聯盟找來4名測試洋投，例行賽戰績9勝6敗2和、勝率6...

冬盟／黃勇傳關鍵一擊當英雄 中職扳倒社會人保住季軍

亞洲冬季棒球聯盟最後一天，中職聯隊、日本社會人隊在季軍戰交手，中職打完前8局落後1分，9局上絕地大反攻，連續4支安打攻下...

中職／獅隊蘇元泰形容水原一平厲害 翻譯不能當主角秀過頭

「二刀流」巨星大谷翔平轉戰道奇隊，簽下10年7億美元驚人合約，他的翻譯水原一平也因專業態度廣受各界好評，中職最資深翻譯蘇...

UBL／葉駿宏開轟 開南擊敗高苑搶第8勝

大專棒球聯賽（公開一級）預賽，開南大學今天與高苑科大交手，開南日籍投手藤木琉悠先發7.1局無失分、葉駿宏開轟，終場以3比...

青棒／台鋼學長王柏傑手套加持 壽山左投許嘉偉完封勝

壽山高中左投許嘉偉今天在高中鋁棒組全國賽登板，拿著台鋼雄鷹隊學長王柏傑送的手套投球，上演生涯首場完封勝，帶領壽山1：0擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。