UBL／前南英王牌克服投球失憶 文化大學宋連恩受重用扛牛棚要角

大專棒球聯賽在台東持續進行，文化大學對上遠東科大，以10：0完封對手，本季球隊戰力提升許多，不僅有前旅日投手孫易磊，還招募到前三民黃子豪，以及南英王牌宋連恩，後者本季也多次上場救援位球隊守下勝利，目前共登板5.1局送出6K、ERA 1.69，他也預計給自己兩年的時間，提升訓練自己的球技再決定是否挑戰職業。

宋連恩高中就讀南英，高三時受傷患上投球失憶症，因此決定加入文化大學持續磨練：「那時候傷勢很嚴重，缺席了巨人盃跟黑豹旗，在富邦盃回歸後，出現了投球失憶的狀況，所以才沒參加今年選秀選擇就讀大學，現在看起來這個決定是對自己最好的，因為我克服了受傷跟失憶的問題，同時球季方面也提升了，而且還體驗到大學生活。」

今年文化教練團也給予宋連恩一個任務，球威投出來就好，沒想到卻成為牛棚的奇兵：「升上大學後，有跟教練們討論，他們沒有給我太大的壓力，只跟我說把球威投出來就好，但近期調整狀況超乎預期，因此得到教練團信任，能有效幫球隊建功搶勝蠻開心的。」

談及同屆隊友黃子豪想旅外一事，宋連恩指出，有機會當然也想，畢竟旅外仍是夢想：「看到孫易磊出國，還有黃子豪想出國，我當然也有這個想法，不過現階段就是給自己兩年的時間去努力，但要是今年表現不錯，仍會評估看看是否要參加明年選秀。」