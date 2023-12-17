中職／蘇元泰形容水原一平厲害 翻譯不能當主角秀過頭

「二刀流」巨星大谷翔平轉戰道奇隊，簽下10年7億美元驚人合約，他的翻譯水原一平也因專業態度廣受各界好評，中職最資深翻譯蘇元泰用「真的厲害」形容，他說：「水原從不炫耀、不把自己當主角，徹底展現翻譯的價值。」

蘇元泰歷經味全龍、台灣大聯盟雷公、統一獅隊，在職棒隊翻譯生涯已近30年，看到水原的高水準表現，再談到中職現況，其實有些感慨。

「基本上，翻譯連配角都不是。」蘇元泰以自己長期在國內職棒的經驗指出，外籍投手登板，捕手、野手才是配角，有些翻譯卻把自已當成主角、受訪者，講自己想講的話，這種態度已是認知偏差。

蘇元泰不諱言，部分年輕翻譯誤認自己是主角，在場上協助訪問「秀過頭」，真的要回歸專業才行；他表示，擔任翻譯除了語言能力，基本工作態度、敬業精神、服務外籍教練和選手的熱忱也是重點，若是角色認知出問題，球團或是翻譯本身就要檢視到底適不適任。

水原長期協助大谷，從天使隊跳槽道奇後，收入也愈來愈好，除了球團支付薪水，還可從大谷年薪抽成1到2%，明年身價換算台幣約在3700萬到4400萬元之間，蘇元泰說：「這絕對是史上最高的職棒翻譯收入，前無古人，恐怕也後無來者，其他人不可能有這種薪水。」

在中職打拚多年，蘇元泰笑說一輩子也賺不到這麼多錢，但看到水原的例子，也很嚴肅思考「為何翻譯會有這種價值」，希望圈內同業回歸本業，確認自己適不適任，各球團也要慎重看待招募翻譯的問題。