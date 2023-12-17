新北U18／台南林劵壎好投 擊球初速也有職棒水準

新北U18棒球賽台南市隊投手林劵壎先發3局失1分，好投壓制台北市隊，率隊以6比1搶下首勝；林劵壎是投打二刀好手，擊球初速有職棒水準，但他喜歡全場關注的感覺、更想往投手發展。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽台南市隊今天與台北市隊在新莊棒球場交手，台南市隊派出投手林劵壎先發，前2局沒讓對手拿下分數，3局先被敲出安打、跑者盜壘成功，接著接連被敲出滾地球失掉1分。

林劵壎今天總計3局被敲出2支安打，投出2次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分、無關勝敗；台南市隊打線發揮，順利拿下比賽勝利。

台南市隊總教練田家銘表示，高二的林劵壎是投打二刀好手，在母隊台南海事也是中心棒次第4棒，投球最快球速可達140公里，除了直球外滑球和指叉球的威力不錯，滑球的搶好球率比直球高，也是球隊積極培養的先發投手戰力

田家銘認為，林劵壎目前看起來打擊比較好，球探幫忙檢測林劵壎擊球初速約可達156公里，已經是美職打者平均，是爆發力、長打能力都很好的打者，但如果要往投手走，控球穩定性還需要更好，球速也需要再提升。

林劵壎自評今天開賽表現不是很好，找不到好球帶，可能跟投手丘的高度不太一樣有關，自評滑球搶好球比直球好用，也有自己找訓練機構加強。

林劵壎國小2年級開始對棒球產生興趣，小三開始自己玩棒球，小六才開始接受正規訓練，比較想要往投手發展，因為喜歡被全場關注的感覺，偶像是今年與日職北海道日本火腿鬥士隊簽約的投手孫易磊，因為在球場上的心態很好。

新北U18棒球賽開打 台南市克服「溫差」搶首勝

新北U18棒球賽17日開打，台南市隊克服「溫差」投打發揮，林易霆（圖）單場3安1打點率隊以6比1擊敗台北市隊。中央社

新北U18棒球賽今天開打，台南市隊克服「溫差」投打發揮，林易霆單場3安1打點率隊以6比1擊敗台北市隊，總教練田家銘盼打擊好手感延續下去。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽今天在新莊棒球場、三重棒球場兩地開打，台南市隊首戰與台北市隊交手。台南市隊此次以台南海事為主體，加入南英商工、善化高中、白河商工組成聯隊參賽。

今天氣溫驟降，台南市隊從南部北上更感覺到明顯「溫差」，總教練田家銘表示，一下車球員都喊冷，但有發給球員暖暖包，讓大家想辦法快點適應。

台南市隊1局上就有攻勢，呂泳鋐率先敲出安打，2人出局後黃贊維、林易霆接連安打先馳得點，林恩齊補上安打送回第2分。台南市隊2局上靠著保送、犧牲觸擊、呂泳鋐二壘打送回第3分。

台北市隊3局下追回1分，台南市4局上靠著觸身球保送、對手接連守備失誤跑回2分，5局上再靠著林易霆敲出三壘打，再靠著滾地球跑回第6分、順利搶勝。林易霆單場3打數都敲安打，貢獻1分打點。

台南市隊總教練田家銘表示，聯隊集訓期間不長，多是以賽代訓，剛開始還在培養默契，今天首場比賽算是近期整體默契、打擊、守備、投手各方面都發揮得不錯。

台南市隊首場比賽搶勝，田家銘提到，先前友誼賽時得點圈串連還沒有這麼好，今天一到球場也有提醒球員，球場風向是大逆風，想辦法把球打平，球員也都有把話聽進去，希望好的感覺可以維持下去。