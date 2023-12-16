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中職／期待跟王柏融PK 江少慶預計12月底開始傳球

聯合報／ 記者蘇志畬／彰化即時報導
富邦悍將投手江少慶（左）今天在BE HEROES棒球訓練營擔任教練，一旁為海盜隊小將陳柏毓。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將投手江少慶（左）今天在BE HEROES棒球訓練營擔任教練，一旁為海盜隊小將陳柏毓。記者蘇志畬／攝影

「大王」王柏融返台加入台鋼雄鷹隊，富邦悍將隊投手江少慶終於有機會對決，一方面開心這位前室友重返中職，另一方面也期待明年球季的交手，「大家都想跟他PK吧。」

江少慶今天在BE HEROES棒球訓練營擔任教練，第5次參與的他駕輕就熟，甚至還有小球員主動來打招呼，「去年我跟你一起（練習），今年還會一起嗎？」看到付出有回報，江少慶也很開心。

江少慶與王柏融曾是穀保家商同學，然而前者畢業後旅美發展，王柏融則是升學後先加盟中職，並在2019年獲得旅日機會，江少慶2021年回到中職參加選秀，兩人擦身而過，明年球季終於有機會對決。

江少慶表示，很開心王柏融做出決定返台，「我相信這決定對他是好的，很開心他回來台灣，應該很多球員都會跟他PK，也希望他在棒球路上身體健康、生涯能打的更長。」

至於江少慶自己的身體也逐漸恢復健康，今年球季因傷勢關係，6月後就未再於一軍出賽，他表示，目前身體恢復不錯，有照春訓投入訓練的進度在走，但還沒開始投球。

「預計12月底、1月初可以開始傳球吧。」江少慶表示，目前訓練場所以台北為主，偶而回老家花蓮，季後全身肌力都在強化中，「希望讓自己更進步、更結實。」目標是健康開季、維持一整年。

江少慶 王柏融 中職

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