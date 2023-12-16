中職／高國慶退休艱難 陳鏞基談職棒高競爭舉台鋼為例

統一獅隊45歲的高國慶明年球季轉任教練，40歲的陳鏞基很有感觸，了解決定背後的艱難，被問到是否也想拚到45歲？陳鏞基笑說：「我努力看看，目標先放在明年球季能維持今年的表現。」

作為多年隊友，陳鏞基表示，兩人有聊過轉換角色的事，也支持高國慶的決定，「他有他的人生規劃，雖然不能一起打球，但也還是留在獅隊。」

「這個決定很困難。」陳鏞基說：「不僅是職棒，從國小打球到現在，要決定不容易。」但也認為高國慶個性開朗，相信擔任教練跟學弟們相處沒有問題。

陳鏞基也指出，高國慶是自我要求極高的人，設定的課表沒做完不會離開球場，「我每次以為自己練很晚，是最後一個了，沒想到離開時發現他還在重訓，所以才有辦法打這麼久。」

陳鏞基的3年複數年合約到期，他在今年打出回春級表現，外界視為東山再起指標人物，陳鏞基表示，今年有嘗試不同訓練、改變作息，希望明年能夠維持甚至突破，目前新合約還沒開始談，交給經紀公司處理中。

希望維持好表現的背後，陳鏞基目標是幫助球隊，也點出團隊要好不僅是個人，而是大家一起好，「現在競爭力很高，自己隊內也是，其他球隊也是，像是台鋼雄鷹，完全不像是新球隊，是要來拿冠軍的，我們要保持住競爭力。」