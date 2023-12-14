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韓職／秋信守宣布明年是「最後一舞」薪水全數做公益

聯合新聞網／ 綜合報導
秋信守。 美聯社
秋信守。 美聯社

韓職SSG登陸者隊今天宣布，明年賽季是老將秋信守的最後一舞，他只會領韓職底薪3000萬韓元（約新台幣72萬），且全數拿去做公益。

秋信守透過球團發表引退聲明，「休賽季時，我和家人苦惱很久，因為我每次都能感受到球隊和球迷們的支持，且後輩選手的模樣會浮現在眼前。我與球隊一同思考前進方向，雖然明年成績很重要，但我希望根據球隊狀況，隨時待在二軍和後輩選手訓練，分享我的經驗和想法，為球隊做出貢獻」

秋信守表示，「2001年開始在美國和韓國打棒球23年，我認為到了畫下句點的時刻。因爲是最後一季，我想向一直以來支持我的粉絲們表達感謝，無論主場還是客場球迷，都送上深刻的回憶。」

秋信守答應教練邀請，出任明年隊長，球團也將舉辦簽名會及球衣贈送等活動。他生涯在大聯盟征戰16季，出賽1652場，累積1671支安打、218轟、782分打點及154次盜壘，打擊率0.275，整體攻擊指數（OPS）0.823。2021年重返韓國職棒，今年出賽112場，累積12支全壘打、40分打點，打擊率0.251。

秋信守

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