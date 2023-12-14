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中職／陳俊秀轉隊廖健富直呼空虛 本來要投他當隊長

中央社／ 台北14日電
廖健富(受訪者)。學生棒球聯盟提供
廖健富(受訪者)。學生棒球聯盟提供

中職好手陳俊秀近期透過自由球員制度，從樂天桃猿隊轉戰中信兄弟，成為史上第4人，前隊友廖健富今天表示，陳俊秀離開球隊後感覺有點空虛，但仍會一起吃飯，也獻上祝福。

35歲野手陳俊秀透過自由球員制度轉隊中信兄弟，成為中職史上第4人，已於11日進行加盟記者會。廖健富今天受訪時表示，雖然陳俊秀已經轉隊，不過近期還是有一起吃飯。廖健富說：「也是祝福他，不過他突然離開球隊了感覺有點空虛，我還跟他開玩笑說，本來要投你當隊長的。」

廖健富近年從捕手改守一壘，與一壘手陳俊秀一起訓練的機會相當多，廖健富指出，陳俊秀是在場上很靈活的選手，在場上都是全力以赴，「他看到什麼都會提醒我，我也都會問他，各方面都很值得我學習，不是只有場上，場下的品行也都值得學習。」

今年中職球季結束之後，廖健富還代表台灣隊參加亞洲棒球錦標賽，不過他表示，並不會到很疲累，「調整得還不錯，因為都有持續在訓練。」廖健富指出，目前會先休息一段時間之後再開始訓練，預計跨年時開始慢慢訓練。

廖健富今天出席第26屆諸羅山國際軟式少年棒球邀請賽記者會，他是嘉義出身的代表性職棒選手之一。廖健富指出，自己在國小時也有參加過諸羅山盃，那時候就有日本球隊來比賽，印象最深刻的是日本隊女球員也非常厲害。

廖健富 陳俊秀 中職

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