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諸羅山盃／258隊22日決戰嘉義 廖健富難忘那年的女孩

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
第26屆諸羅山盃國際軟式少棒賽今天舉辦開賽記者會，樂天桃猿隊廖健富（後排右二）擔任代言人。記者蘇志畬／攝影
第26屆諸羅山盃國際軟式少棒賽今天舉辦開賽記者會，樂天桃猿隊廖健富（後排右二）擔任代言人。記者蘇志畬／攝影

第26屆諸羅山盃國際軟式少棒賽將在12月22日至28日舉行，今年共有11支國外隊伍參與，總計258支隊伍再創史上新高，曾參與過的樂天桃猿隊廖健富吃了一驚，記憶中當時僅日本球隊參賽，「規模越來越大了。」

本屆諸羅山盃特別邀請嘉義出身的廖健富擔任代言人，廖健富曾代表嘉義市博愛國小、嘉義市立民生國中參賽，2017年中華職棒季中選秀會獲得Lamigo桃猿隊第一指名，如今在職棒留下輝煌成績，包含今年奪得打點王、年度最佳指定打擊獎。

廖健富就讀博愛國小時曾打過諸羅山盃，那時候隊伍數就已經不少，但國外球隊僅日本參與，如今日本、韓國、香港、新加坡都有球隊參加，「記得那時候日本隊有名女選手，比我還要厲害。」

今年諸羅山盃高年級組共192隊、低年級組66隊，11月18日開放線上報名後，3小時就額滿，其中11支國外隊伍分來自日本愛媛、日本茨城、iBA東西、東北宮城，香港純陽、觀塘、深水埗，韓國JUONBUK，新加坡等地。

嘉義市教育處處長郭添財代表市長黃敏惠出席記者會，郭添財表示，感謝體育署每年對諸羅山盃少棒的支持，嘉義市擁有滿滿的熱情與溫暖，市府結合公、私部門共同接力傳承諸羅山盃棒球賽事，期盼推廣棒球運動，能獲得拋磚引玉的效果。

諸羅山盃 廖健富 棒球

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