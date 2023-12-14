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中職／大王旋風！雄鷹YT點閱狂飆 半天吸金30萬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊昨天為王柏融舉辦加盟記者會。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹隊昨天為王柏融舉辦加盟記者會。記者蘇健忠／攝影

「大王」王柏融正式加盟台鋼雄鷹隊，戰力提升效應要到明年才看得出來，但人氣已有明顯加持，昨天球團公布的應援曲短短時間就衝破5萬點閱，躍升雄鷹所有球員最高，推出的商品半天時間就賣破30萬元，大王旋風隱然成形。

雄鷹在8月透過交易案從樂天桃猿手中換來王柏融契約權，也在昨天正式宣告加盟，領隊劉東洋表示，球團創建初期非常需要看板選手，王柏融不僅能帶來實質戰力，更具有明星球員價值，期待他如同當年呂明賜旅日返台時掀起「呂怪物旋風」般，造就「大王旋風」。

王柏融預計明年春訓正式投入球隊訓練，但人氣已經開始發揮影響力，昨天下午記者會後，球團推出王柏融首波相關商品，入團紀念球450元、LOGO款鷹援T（王柏融版）809元、入團紀念短T 980元、入團紀念帽880元。

據球團統計，截至今天上午商品銷售數字已經突破30萬元，雖然皆為預購，但因商城後台數量限制，商品不時被球迷清空，球迷頻頻敲碗補貨，也不少人期待正式球員版球衣的推出。

雄鷹球團也宣布延續使用「夢花火」作為王柏融應援曲，昨日在官方YouTube頻道上架王柏融應援曲，16小時就突破5萬點閱，是目前台鋼所有球員應援曲最高紀錄，超越原本紀慶然的1.7萬，有球迷聽到後表示「聽到這應援曲會感動流淚」、「身為猿迷王粉，明年已經安排清明假期進場支持台鋼」。

另外，球團為王柏融製作的歡迎影片，點閱數則是在16小時後破5.3萬，兩支影片已經排進雄鷹官方頻道前5名，目前第1名是雄鷹與中華隊練習賽的精華片段達17萬點閱；而王柏融加盟記者會直播點閱數突破6萬，已是目前官方直播第二高。

王柏融 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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