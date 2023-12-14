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日職／捲性侵醜聞離開西武 傳山川穗高4年20億日圓加入軟銀
今年捲入性侵醜聞的重砲山川穗高季後離開西武獅隊，進入自由市場。據日媒《日刊體育》報導，他將以4年20億日圓合約，加盟軟銀鷹隊。
山川穗高拿過3屆太平洋聯盟全壘打王，2018年單季敲出47轟，奪下年度MVP。今年曾代表日本出戰世界棒球經典賽，但5月卻傳出性侵醜聞，儘管檢方裁定不起訴，他仍被西武無限期禁賽。
本季山川穗高出賽17場，沒有全壘打，打擊率0.254，季後決定成為自由球員。據《日刊體育》報導，軟銀昨天和山川穗高經紀人洽談，開出包含激勵獎金的4年20億日圓合約，雙方可望達成加盟共識。
雙方接下來會進行最終洽談，山川穗高也會親自出席，有望正式簽下合約，最快下周就會宣布山川穗高加盟。
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