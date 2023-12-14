中職／王柏融加盟雄鷹 3年3600萬元

台鋼雄鷹隊昨天為「大王」王柏融舉辦加盟儀式，穿上9號球衣、背景響起「夢花火」應援曲，結束旅日5年生涯，王柏融重返熟悉又陌生的中職，簽下總額3600萬元的3年合約，準備好面對高標準檢視。

雄鷹球團記者會上，台鋼雄鷹董事長王炯棻透露，與王柏融簽下包含激勵獎金在內、年均1200萬元的合約，「以柏融的身手，要拿到激勵獎金應該是不用懷疑。」

日職火腿隊國際部長岩本賢一也出席給予王柏融祝福，前火腿隊監督栗山英樹更錄製影片，對於未能協助王柏融展現能力感到自責。岩本致詞時想到明年火腿隊春訓看不到王身影，一度哽咽，王柏融聞言轉身拭淚。

王柏融表示：「部長過去5年對我的照顧無微不至，就像是在日本的爸爸。」岩本賢一也透露，不只是自己，火腿隊球團對王柏融也有著濃厚情感，過去自己曾與不少洋將相處，「個人來說，王柏融是第一難忘的。」

王柏融返台吸引不少球迷關注，領隊劉東洋期待如呂明賜當年般掀起炫風，王柏融笑說：「這件球衣『現在』穿起來滿輕的。」他也知道未來球迷會十分關注自己，「謝謝大家的討論，我會做好自己的本分。」