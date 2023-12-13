中職／王柏融回歸看台灣年輕好手多 日本球員沒惰性

台鋼雄鷹隊今天為「大王」王柏融舉辦加盟儀式，穿上9號球衣、背景響起「夢花火」應援曲，結束旅日5年生涯，王柏融重返熟悉又陌生的中職，透過網路在日本保持關注，「現在年輕好手很多。」

王柏融的中職生涯自2015年在中職起步，曾連兩年繳出破4成打擊率，更在2017年包辦打擊、打點、全壘打、安打「四冠王」，加上年度MVP最大獎，2019年成為日職火腿隊球員，開啟旅日5年的旅程，今年季後決定鮭魚返鄉。

王柏融希望將在日本學習到的經驗，分享給雄鷹隊友們，也以「強烈」形容日本球員的自主性，「我小時候就有聽說，自己到那邊看也確實如此，訓練過程大家還是會喊累，但累了還是繼續練，看不到洪總說的惰性。」

台鋼總教練洪一中在今年冬季聯盟期間，曾對自家球員說重話，直言太容易善待自己，也點出日本社會人球員都會自發性訓練，但台灣球員惰性比較強。

過去5年沒在中職出賽，王柏融依舊關注台灣棒球動態，他表示，都會透過影片等方式保持關注，「現在年輕、好的選手很多，從近幾次國際賽的表現，大家都有目共睹。」