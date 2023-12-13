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中職／王柏融的日本爸爸 岩本賢一：他最厲害的是…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹球團為王柏融（右）舉辦加盟記者會，火腿隊國際部長岩本賢一（左）特地到場。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹球團為王柏融（右）舉辦加盟記者會，火腿隊國際部長岩本賢一（左）特地到場。記者蘇健忠／攝影

「大王」王柏融今天穿上台鋼雄鷹隊9號球衣，宣告正式重返中職，記者會上火腿隊國際部長致詞勾起王柏融淚水，他也透露兩人情感連結「就像是我在日本的爸爸」。

王柏融結束旅日效力火腿隊的5年生涯，返台加盟台鋼雄鷹隊，今天球團為他舉辦加盟記者會，台鋼雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋、副領隊謝汶芳外，日職火腿隊國際部長岩本賢一也出席與會，給予王柏融祝福。

岩本賢一在致詞時除了感謝王柏融為火腿隊貢獻5年時光，想到明年火腿隊春訓看不到王柏融身影，非常寂寞，「我們都非常喜歡柏融選手，會從北海道給他滿滿祝福，希望他加油。」王柏融聽完這段話轉身拭淚。

王柏融表示，當下心情非常感動，「部長前幾天還在美國，飛回日本後又馬上來台灣，過去5年對我的照顧無微不至，就像是在日本的爸爸。」

岩本賢一也透露，不只是自己，火腿隊球團其他人對王柏融也有著濃厚情感，過去自己曾與不少洋將相處，「個人來說，王柏融是第一難忘的，沒有人能超越。」

火腿隊會將球員練習影片上傳到iPad上供球團人員檢視，岩本賢一表示：「柏融打擊練習每一球我都會看，對他的情感超越一名球員，不只是我，火腿隊人員都是。」

王柏融在日本留下的成績未如外界預期，岩本賢一指出，「他最厲害的是，這5年即使遇到艱困的地方，還是不發怨言、默默練習。」也因此看到他今年從支配下、轉正式球員，甚至在火腿隊新球場開轟，「非常感動，普通人是做不到的。」

岩本賢一也表示，柏融的存在，讓火腿隊發現台灣棒球的美好，「大家也很喜歡台灣，是個值得尊敬的國家。」

王柏融 火腿 台鋼雄鷹

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