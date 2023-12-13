中職／回顧旅日5年 王柏融穿上雄鷹球衣「現在」很輕

「大王」王柏融今天穿上台鋼雄鷹隊9號球衣，宣告正式重返中職，笑言這件球衣「現在」穿起來很輕，面對外界可能的高標準檢驗，他平常心看待：「我會做好我的本份。」

王柏融結束旅日效力火腿隊的5年生涯，明年球季加盟台鋼雄鷹隊，今天球團為他舉辦加盟記者會，王柏融表示：「回來這裡心情非常興奮，對於加入台鋼雄鷹，充滿期待與挑戰。」

回顧過去5年旅程，王柏融認為沒有什麼不滿意的地方，「這5年無論好與壞，都是人生經歷，別人可能需要很多年才能累積的經驗，我在短短幾年就吸收到了。」他也期待將這些經驗分享給雄鷹的年輕球員。

今年球季王柏融從育成球員拚到支配下，更重返一軍站上新球場，最終仍決定返台加盟雄鷹，他表示，談約的過程很順利，台鋼也展現十足誠意，加上自己也30歲了，想到親友都在台灣，才有了鮭魚返鄉的念頭。

記者會上不少雄鷹小將聲聲喚：「柏融學長歡迎你回來。」接下來王柏融將持續自主訓練，等待春訓向雄鷹報到，明年以出賽場次破百為目標，「120場要全勤不容易，但希望至少破百，前提是要保持身體健康，在日本沒有每天都出賽。」