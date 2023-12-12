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巨人軍來台／滂薄出場影片在大巨蛋不打對折 大勢期待參與歷史時刻

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
日本讀賣巨人隊球星翁田大勢。記者余承翰／攝影
日本讀賣巨人隊球星翁田大勢。記者余承翰／攝影

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天中午12點啟售，巨人終結者大勢屆時也將隨隊來台獻技，今天提前踏進比賽場地台北大巨蛋，大誇環境舒適，期待明年3月在這裡展現讓台灣球迷感動、沸騰的比賽內容。

讀賣巨人兩場台灣賽事將在明年3月2日面對中信兄弟隊、3日面對樂天桃猿隊，今天舉辦門票啟售記者會，球星大勢、社長今村司來台出席活動，也趁此機會提前感受大巨蛋。

大勢過去並未來過台灣，談到台灣的印象，第一句話就是「小籠包！」他進一步透露，自己小學、國中打球時，剛好陽岱鋼在日本打球，「那時對台灣的感覺是棒球水準很不錯。」最近透過亞冠賽、亞錦賽，也注意到台灣棒球有許多不錯的投手。

即將隨隊來台獻技，被問到如何要台灣球迷推銷巨人軍的魅力點，他說：「巨人是日職一支很有傳統球隊，人氣很高，也有很多很棒的選手，希望屆時來台灣，巨人可以展現高水準的比賽可以給台灣球迷看到。」

值得注意的是，東京巨蛋的大螢幕總面積1050平方公尺，為台北大巨蛋的兩倍大，而大勢在東京巨蛋的出場影片氣勢驚人，畫面隨著環型螢幕開展，搭配鬼滅之刃配樂以及現場燈光，聲光效果十足，氣勢滂薄每每都令現場觀眾為之震撼，在台北大巨蛋的大螢幕之下是否感受打對折？

大勢轉身看向身後的大螢幕後笑答：「我覺得和大螢幕大小沒有太大關係。」他表示，剛踏進來就覺得大巨蛋的開放感很好、天花板也很高，「整體來說，是很舒適的環境，光是可以踏進來這裡比賽，已經感覺是很開心的事。」

巨人兩場台灣賽事首波門票開放單場2.6萬席，而台灣棒球史上單場最高票房為2001年世界盃棒球賽預賽中華隊、美國隊之戰的2萬5000人，屆時巨人有機會參與台灣棒壇的新歷史。大勢聽聞後也表示，這是全新的球場，巨人可以在這裡比賽是歷史性的一刻，「很開心可以躬逢歷史性時刻，期待到時候可以展現讓台灣球迷感動、氛圍沸騰的比賽內容。」

讀賣巨人 大勢 棒球

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