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亞錦賽／中華隊遭菲封鎖5局突破 中止複賽連15局未得分

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
亞洲棒球錦標賽中華隊今晚出戰菲律賓隊，林承飛已有2支二壘打。記者余承翰／攝影
亞洲棒球錦標賽中華隊今晚出戰菲律賓隊，林承飛已有2支二壘打。記者余承翰／攝影

中華隊在亞洲棒球錦標賽複賽陷入得分荒，今天直到第6局終於突破菲律賓隊，劉基鴻在滿壘時選到保送，也讓中華隊終止複賽跨場連15局沒得分。

今天日本隊先一步以複賽3勝進入明天的冠軍賽，另一席門票要等待中華隊、菲律賓之戰結果產生，中華隊由台鋼雄鷹隊19歲小將伍祐城先發，力拚搭上爭冠列車。

菲律賓隊先發左投迪亞羅（Junmar Diarao）投3局無失分，球速僅120餘公里，第2任投手穆尼奧斯（Carlos Munuz）中繼2局，中華隊打線卻找不到突破口，前5局只有3支安打。

中華隊遭封鎖5局，直到第6局面對馬卡薩特（Juan Paulo Macasaet），一出局時由林靖凱選到保送，林承飛掃向中外野落地形成二壘打，廖健富接著挨觸身球，劉基鴻在滿壘的打席選到保送先擠回1分，拿莫．伊漾的高飛犧牲打再建功。

中華隊前一場在複賽面對日本隊，打到延長10局全程掛蛋，今天面對菲律賓隊再於計分板上累積5個「0」，終於為連15局未得分畫上休止符。

亞錦賽成棒 中華隊 劉基鴻 林靖凱 拿莫．伊漾 林承飛 廖健富

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