巨人軍來台／終結者大勢來了！12日開賣記者會 傑比兔也會到

「TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」將在明年3月2、3日於台北大巨蛋登場，門票預定12月12日開賣，主辦單位特別邀請讀賣巨人隊球星大勢來台，與中信兄弟隊球星王威晨、樂天桃猿隊球星林立共同宣布賽事啟售。

12月12日將於台北大巨蛋舉辦讀賣巨人來台台灣試合啟售記者會，當天除了讀賣巨人社長今村司、讀賣巨人終結者大勢到場外，參賽的中信兄弟、樂天桃猿也都有球星出席，另外三隊吉祥物也會到場，巨人吉祥物傑比兔跨海亮相。

巨人軍台灣試合的門票預定12月12日中午12時在udn售票網開賣，適逢巨人隊成軍90周年，將以全一軍陣容來台交流，進行兩場海外試合，分別是3月2日出戰中信兄弟隊、3月3日對上樂天桃猿隊，目前以全區開放為目標，力拚8萬人票房。

聯合數位文創公布，凡購買3380元門票者，進場後憑票券可獲贈全球獨家「應援法披」，所有購票者都有機會獲得入場贈品「應援小方巾」，限量1萬條，最便宜票價則是800元。