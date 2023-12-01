棒球／看好成為下屆經典賽威脅 日媒大讚古林睿煬及南韓好手

本屆亞洲冠軍爭霸賽南韓與中華隊不少年輕球員令球迷驚豔，日媒《每日新聞》就指出多位球員，可能會成為日本在2026年經典賽及2028年洛杉磯奧運的威脅，包含統一獅隊23歲強投古林睿煬。

該報導指出，日本在亞冠賽衛冕成功，並看到其他國家的年輕選手大放異彩，文東珠、盧施煥、金慧成及金周元將成為南韓隊的中流砥柱，阻擋日本武士隊。

中華隊只有古林睿煬被提到，日媒稱古林是本屆賽會最令人驚艷的選手，日本選手也紛紛稱讚他，經典賽國手牧秀悟就表示，「雖瞄準直球進攻，但他揮臂簡潔，球速很快，因此難以即時調整。」

日本監督井端弘和也稱讚古林是一位非常出色的投手，「能將球勇敢塞進好球帶對決的投手在日本也是少數，我認為他是有能力瞄準世界的投手。」該報導文末寫道，「這些球員可能藉本次比賽的經驗，進一步成長，威脅日本武士隊。」