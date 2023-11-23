中職／陳俊秀、鄭凱文雙A級大咖去哪？經紀公司這麼說

中華職棒今年有3名球員行使自由球員權利，其中中信兄弟隊鄭凱文、樂天桃猿隊陳俊秀是A級球員，轉隊費不低但也代表實績背書，兩人是否有機會轉披戰袍？所屬經紀公司悍創運動行銷表示：「要到11月30日後才會較明朗。」

陳俊秀今年月薪和鄭凱文同為73萬，換算成年薪為876萬元，根據中職規定，A級自由球員轉隊費全額為125%，代表兩人轉隊費為1095萬元、或是半額加上1名補償選手。

悍創運動經紀人陳德倫表示，兩人宣布行使自由球員後，也都持續與母球團保持聯繫，至於與其他球團的接觸，「目前了解到，各球團可能都要等到11月30日60人名單確定後，才會針對戰力去做規劃。」

陳俊秀擺脫去年低潮，本季繳出打擊率2成85、上壘率4成14、長打率0.421、7轟、32分打點成績，被外界視為有機會獲得其他球隊青睞的人選之一，陳德倫表示，會選擇提出行使自由球員權利，「不行使就沒機會，也有跟球員聊過，都是一樣想法。」

同樣在悍創旗下的王柏融宣告離開火腿隊，未來重返中職，議約權在台鋼雄鷹隊手上，陳德倫表示，台鋼目前也比較忙碌，擴編選秀、等待其他球隊60人名單出爐，加上王柏融合約還沒正式走完，「可能也是要等11月底、12月初才會有接觸。」