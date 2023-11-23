中職／張奕返台從冬盟起步 將以雄鷹球員身分出賽

亞洲冬季棒球聯盟後天開打，旅日投手張奕可望以台鋼雄鷹隊球員的身分出賽，跨出重返國內棒壇第一步。

張奕決定明年返台發展，延續棒球生涯，他的經紀公司連繫雄鷹，希望先在冬盟出賽，雄鷹領隊劉東洋說：「歡迎他來，沒有問題。」

張奕已經取得補充役資格，仍在5年列管期間，若由職棒球隊代訓，必須有合約在身，這方面要由中華棒球協會、張奕想要參加的球隊，以及他本人簽下協議書，雄鷹走完相關程序即可。

劉東洋表示，張奕的經紀公司主動連絡雄鷹，詢問可不可以參加冬盟賽事，球團持開放態度，也問過聯盟，等到完成行政程序，張奕就可參賽。

劉東洋說，雄鷹總教練一中在2019年世界12強賽帶過張奕，自己和他也算熟識，至於冬盟結束後是否簽下自主培訓合約，基本上也是開放態度，還要再討論。

中華隊備戰12月3日開打的亞洲棒球錦標賽，張奕也是觀察名單，是否有機會重返國家隊仍待觀察。