中職／張奕返台打球 備戰選秀

台灣投手張奕今年季後被日職西武隊釋出，日前參加戰力外測試會未獲青睞，決定返台加入明年7月中職選秀會，為提前適應氣候、球風，可能與職棒隊伍簽自行培訓約，或是循「陳冠宇模式」先加盟甲組成棒隊。

張奕在測試會投出1次三振、2次保送，最快球速148公里，展現復健成果，當時除了日職球團，中職台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將球團也都到場。

對測試會的表現，張奕表示：「由於肩傷關係，這是半年來首度實戰，確實感覺到自己能夠再度投球，這對我來說是收穫。」

日媒「日刊體育」指出，張奕想要回到台灣打球，主因是為了家人，他妻子是北海道人、孩子在幼兒園就讀，「考量到自己的年齡，覺得能夠賺錢時就要賺錢。」

張奕未來讓妻小留在日本，獨自回台準備中職選秀；經紀公司指出，他在測試會後身體狀況很好，已有收到日本獨立聯盟合約，但考量提前適應環境，會先回台準備，仍在討論跟職棒隊訓練，或加入甲組成棒隊參賽。

張奕今年球季因傷勢關係在一軍出賽機會不多，季後遭到戰力外，日職生涯5年出賽49場（16場先發），戰績4勝9敗3中繼、防禦率5.32，合計113.1局投出101次三振、38次保送。