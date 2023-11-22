日職／阪神、歐力士同天遊行 上看70萬人到場

日本職棒阪神虎及歐力士猛牛的聯盟冠軍遊行，23日將於大阪市與神戶市登場，預料兩處會場將分別湧入至少40萬及30萬人，當地政府為防踩踏意外，將動員約9500名人力嚴陣以待。

日本讀賣新聞報導，阪神虎與歐力士猛牛分別是2023年日本職棒中央聯盟與太平洋聯盟的冠軍隊伍，兩隊罕見將在23日同天舉行聯盟冠軍遊行。

大阪會場的遊行路線從御堂筋的北濱3交叉路口到新橋北交叉路口，全長約1.7公里；神戶會場的遊行路線從中央區的東遊園地前至神戶港的美利堅公園，長度約2公里。

明天上午11時起歐力士猛牛將在神戶會場開始遊行，而阪神虎同時間也會在大阪市遊行；接著兩隊將在當天下午2時起互換場地再次遊行。選手等人搭乘的遊行車輛，也將分別在兩個會場行駛約1小時。

這次聯盟封王遊行最大特徵就是兩隊會接力使用相同的場地，預料會有球迷想留在同一場地觀看不同的隊伍，因此可能會引發混亂。大阪府及兵庫縣的相關人員組成的活動執行委員會嚴陣以待。

大阪方面將投入約2500名大阪府及大阪市政府職員、約2000名民間保全人員，及約800名警察，總計將動員約5300人員警戒；為避免發生韓國梨泰院嚴重踩踏意外，今年安排的保全人員數量甚至是去年歐力士猛牛遊行時的逾2倍。

遊行會場及周遭地區從明天上午9時到下午4時將實施交通管制，禁止車輛通行。執行委員會也會在選手乘坐的車輛行進路線跟觀看區設置柵欄進行區隔，還將出動站在車頂上通稱為「DJ警察」的警力引導行人不要逗留。

此外，大批人潮可能會從地下道湧入，為防止發生踩踏事故，遊行會場附近的大阪地鐵淀屋橋站、本町站、心齋橋站，面對御堂筋的數個出入口將被封鎖或管制。

至於神戶方面，遊行車輛行進路線將從明天上午6時起設置與觀看區進行區隔的柵欄。屆時將投入約1500名兵庫縣及神戶市政府的職員、約1800名民間保全人員及約850名警察，總計約4150人負責戒備。

各鐵路公司為因應大批人潮也計劃加開列車因應，JR西日本公司將會針對往來神戶站與大阪站的部分列車加掛車廂，而阪神電車則會加開直通神戶的元町站、神戶三宮站與大阪美田站的臨時列車。