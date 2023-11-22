棒球／鈴木一朗慘遭高中女將三球三振：比「火箭人」還難打

50歲日本傳奇球星鈴木一朗昨天扮演「二刀流」與高中女子選拔隊交手，他熱投116球完投完封。打擊雖敲出雙安，但被高中女投手堂前凌那三球三振，讓他直呼：「比『火箭人』克萊門斯（Roger Clemens）還難打。」

鈴木一朗率領神戶智辯（Kobe Chiben）隊連3年與高中女子選拔隊交手，他成功敲出3年來首支安打，但他在第7局第3打席對決堂前凌那，球數陷入2好0壞落後，被115公里的外角直球三振，現場瞬間充滿歡呼聲。

Imagine being a girl in high school and getting to tell all of your friends that you struck out Ichiro Suzuki pic.twitter.com/4nQMEarRzf — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年11月21日

鈴木一朗生涯面對過眾多大聯盟名投，被三振率相當低，他賽後受訪時開玩笑表示，「當下就有種不好的預感，我是很少被三振的打者，卻被她三球三振。我感覺她的球比克萊門斯還難打。」

「火箭人」克萊門斯在大聯盟累積354勝，拿過7座塞揚獎、7次防禦率王及4次勝投王，擁有相當傳奇的生涯。堂前凌那笑說：「我一心只想著讓他出局，沒想過能投出三振，這會是我這輩子難忘的回憶。」堂前凌那也坦言自己不認識克萊門斯，「我不認識這位選手，但我很開心，回家後會馬上搜尋。」