日職／張奕決定返台備戰中職選秀 日媒透露原因

台灣投手張奕今年季後被日職西武隊釋出，日前參加戰力外測試會，如今日本媒體報導，張奕將回到台灣打球，預計加入明年7月的中職選秀會，尋求延續棒球生涯。

張奕今年季末因傷勢提前報銷，在測試會面對3名打者投出1次三振、2次四壞保送，最快球速來到148公里，展現復健成果，當時除了日職球團，中職台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將球團也都有到場。

日媒「日刊體育」指出，張奕在自主訓練時，表達想要回到台灣打球的想法，主要原因是家人，妻子是北海道人，孩子也還在幼稚園就讀，「考量到自己的年齡，覺得能夠賺錢的時候就要賺錢。」計畫讓妻小留在日本，自己獨自回台，先加入甲組成棒隊，準備中職選秀。

對測試會的表現，張奕表示，「經過一個半月的準備，對此沒有感到後悔，由於肩傷關係，這是半年來的首度實戰，確實感覺到自己能夠再度投球，這對我來說是收穫。」

張奕日職生涯一共49場登板拿下4勝9敗，113.1局投球，有101次三振與38次四壞保送，防禦率5.32。