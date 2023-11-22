快訊

拒侯友宜提議直播重審民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同

日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員直呼醜：覺得羞恥

不只讓馬桶乾淨！醫揭男性坐著尿尿4好處：還能延緩一器官提早退化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／張奕決定返台備戰中職選秀 日媒透露原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本媒體報導，張奕將回到台灣打球，預計加入明年7月的中職選秀會。 聯合報系資料照
日本媒體報導，張奕將回到台灣打球，預計加入明年7月的中職選秀會。 聯合報系資料照

台灣投手張奕今年季後被日職西武隊釋出，日前參加戰力外測試會，如今日本媒體報導，張奕將回到台灣打球，預計加入明年7月的中職選秀會，尋求延續棒球生涯。

張奕今年季末因傷勢提前報銷，在測試會面對3名打者投出1次三振、2次四壞保送，最快球速來到148公里，展現復健成果，當時除了日職球團，中職台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將球團也都有到場。

日媒「日刊體育」指出，張奕在自主訓練時，表達想要回到台灣打球的想法，主要原因是家人，妻子是北海道人，孩子也還在幼稚園就讀，「考量到自己的年齡，覺得能夠賺錢的時候就要賺錢。」計畫讓妻小留在日本，自己獨自回台，先加入甲組成棒隊，準備中職選秀。

對測試會的表現，張奕表示，「經過一個半月的準備，對此沒有感到後悔，由於肩傷關係，這是半年來的首度實戰，確實感覺到自己能夠再度投球，這對我來說是收穫。」

張奕日職生涯一共49場登板拿下4勝9敗，113.1局投球，有101次三振與38次四壞保送，防禦率5.32。

中職選秀 張奕 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／葉君璋帶徐若熙赴日 看歐力士訓練方式收穫多

中職／龍隊雙星MVP票選據前2 林益全、陳鏞基竟有進步獎得票

中職／雄鷹隊從無到有 洪一中：努力成為其他5隊勁敵

中職／會長告別致詞？蔡其昌：謝謝給我3年為棒球奉獻心力

相關新聞

日職／張奕決定返台備戰中職選秀 日媒透露原因

台灣投手張奕今年季後被日職西武隊釋出，日前參加戰力外測試會，如今日本媒體報導，張奕將回到台灣打球，預計加入明年7月的中職...

棒球／鈴木一朗飆138公里球速 大聯盟官網：還能當牛棚

50歲的日本傳奇球星鈴木一朗昨天扮演「二刀流」，在與女子高中棒球選拔隊的友誼賽中，用116球投出9局完投完封、敲出雙安，...

中職／年度三大獎揭曉 鄭浩均搖滾裝扮奪新人王

中職年度3大獎昨開獎，味全龍隊洋投鋼龍拿下年度最有價值球員，隊史相隔26年再奪MVP。新人王眾望所歸由中信兄弟隊鄭浩均成...

中職／龍隊雙星MVP佔據前2 林益全、陳鏞基竟有進步獎得票

中職年度3大獎今天在頒獎典禮上揭曉得主，年度MVP由味全龍隊洋投鋼龍奪得，票選拿下136分，險勝隊友吉力吉撈．鞏冠的11...

中職／味全龍26日封王遊行 路線圖來了

味全龍隊拿下今年總冠軍，將在26日舉辦封王遊行，今天公布相關資訊，將於當天感謝祭後從天母棒球場出發，前進台北市政府與台北...

中職／味全龍封王遊行26日登場 由天母棒球場至北市府

中華職棒味全龍隊今年奪下總冠軍，今天全體出席頒獎典禮，領隊丁仲緯表示，封王遊行預計26日下午舉行，至於封王旅遊僅確定是海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。