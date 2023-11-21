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中職／味全龍封王遊行26日登場 路線圖來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊公布封王遊行資訊。圖／味全龍隊提供
味全龍隊公布封王遊行資訊。圖／味全龍隊提供

味全龍隊拿下今年總冠軍，將在26日舉辦封王遊行，今天公布相關資訊，將於當天感謝祭後從天母棒球場出發，前進台北市政府與台北市長蔣萬安同歡。

龍隊球團與台北市政府合作，舉辦味全龍感謝祭暨封王遊行。球團表示，26日上午10點到下午2點為感謝祭，下午2點15分起由天母棒球場出發，終點抵達台北市政府，與蔣萬安一同慶祝總冠軍榮耀，遊行開始前將發贈總冠軍紀念旗，於台北市政府前也會發放，數量有限贈完為止。

這也是繼去年中信兄弟隊封王遊行北部場後，再有中職封王遊行在台北登場，遊行色彩從黃變紅。

封王遊行路線

14:15天母棒球場出發→忠誠路二段→中山北路→忠孝西、東路→基隆路→松高路→松智路→松壽路→市府路→預計16:00抵達臺北市政府。

棒球 味全龍 中職

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