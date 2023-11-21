聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／味全龍封王遊行26日登場 路線圖來了
味全龍隊拿下今年總冠軍，將在26日舉辦封王遊行，今天公布相關資訊，將於當天感謝祭後從天母棒球場出發，前進台北市政府與台北市長蔣萬安同歡。
龍隊球團與台北市政府合作，舉辦味全龍感謝祭暨封王遊行。球團表示，26日上午10點到下午2點為感謝祭，下午2點15分起由天母棒球場出發，終點抵達台北市政府，與蔣萬安一同慶祝總冠軍榮耀，遊行開始前將發贈總冠軍紀念旗，於台北市政府前也會發放，數量有限贈完為止。
這也是繼去年中信兄弟隊封王遊行北部場後，再有中職封王遊行在台北登場，遊行色彩從黃變紅。
封王遊行路線
14:15天母棒球場出發→忠誠路二段→中山北路→忠孝西、東路→基隆路→松高路→松智路→松壽路→市府路→預計16:00抵達臺北市政府。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言