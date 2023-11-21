中職／葉君璋帶徐若熙赴日 看歐力士訓練方式收穫多

中職味全龍隊總教練葉君璋日前到日職歐力士隊進修，今天回台灣馬上到頒獎典禮現場。葉君璋表示，主要是去看歐力士隊的訓練方式，也帶徐若熙親自接受指導，盼降低受傷機率。

中職總冠軍賽結束後，葉君璋與首席教練張建銘、牛棚教練黃亦志、體能教練邱世杰，還有球員吳東融、徐若熙前往日本職棒歐力士猛牛隊進修。中職今天進行頒獎典禮，年度最佳總教練葉君璋及全體球員都上台接受表揚。

葉君璋今天受訪時表示，去歐力士隊主要是看他們的訓練方式，因為近3年歐力士都拿下太平洋聯盟冠軍，「在日本連3年有好成績並不容易，想說去看看為什麼，因為歐力士總教練（中嶋聰）也是捕手出身，有問到一些我想知道的事情，滿有收穫的。」

葉君璋指出，歐力士隊跟過去日本傳統球隊已經不一樣了，「他們現在更注重一些細節、整體的和諧、也更系統化，介於傳統跟開放的中間，引進一些美式系統，他們總教練過去也有在美國2年。」

這次特別帶球隊新生代王牌徐若熙去，葉君璋說：「若熙的球很快，但要當先發、又受過傷，歐力士這幾年培育出很多好投手，看有沒有什麼方法可以保持一樣的水準，又可以盡量不要受傷，我相信應該有得到一些答案。」

今年味全龍隊在總冠軍賽與樂天桃猿纏鬥7戰勝出，拿下隊史第5冠。談到明年目標，葉君璋表示，「總冠軍這件事情有時候需要球運，我們沒有辦法說明年一定總冠軍，但打進季後賽、總冠軍賽，會是我們的目標。」

談到陣中捕手劉時豪今天行使自由球員權利，葉君璋指出，「我覺得球員想要爭取機會、或是想要去試，這是好現象，完全尊重他，這是100%正確的事情，接下來就看他自己去評估想要留在哪裡。」