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中職／雄鷹隊從無到有 洪一中：努力成為其他5隊勁敵

中央社／ 台北21日電
台鋼雄鷹獲得二軍總冠軍，右為教頭洪一中。 台鋼雄鷹臉書
台鋼雄鷹獲得二軍總冠軍，右為教頭洪一中。 台鋼雄鷹臉書

中職第6隊台鋼雄鷹今年奪下二軍總冠軍，總教練洪一中表示，球隊從零到有，很多事情短時間就定位，雖然距離其他5隊還有差距，不過期許在最短時間內成為其他球隊的勁敵。

台鋼雄鷹隊本季從二軍打起，就奪下二軍總冠軍獎盃，今天中職舉辦頒獎典禮，也表揚了本季二軍總冠軍隊伍。

雄鷹隊總教練洪一中致詞時表示，「我們是一個新成立的球隊，從零到有、千頭萬緒，很多事情要短時間就定位。」洪一中指出，領隊劉東洋非常忙碌，不只要忙球隊建構、後勤支援、還有球員食衣住行，都要領隊幫忙張羅。

洪一中也感謝台鋼集團會長謝裕民成立中職第6隊，洪一中說：「很多球員經過2次選秀、3次選秀都無法踏入職棒門檻，但是因為有第6隊，他們才有辦法完成職棒夢，讓他們有追求夢想的機會。」

明年台鋼雄鷹隊就要上一軍比賽，洪一中坦言，現在雄鷹隊與另外5隊仍有不小差距，「但我們一定會非常、非常努力，加緊訓練腳步，拉近與其他球隊的距離，不敢說多少時間奪冠，不過希望在最短時間內，成為其他5支球隊的勁敵。」

另外，其他5隊已在今天繳交擴編選秀18人保護名單，雄鷹隊在28日要從5隊保護名單外的選手中各挑1人。雄鷹隊領隊劉東洋今天受訪表示，「有的球隊名單滿有吸引力，值得回去好好討論，現在每個位置都缺。」

至於會不會從自由市場裡面選球員，劉東洋指出，會先把擴編選秀處理好，等擴編選秀選完之後，再看需要的位置，也會處理洋砲名單等。

台鋼雄鷹 洪一中 選秀

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