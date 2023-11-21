中職／劉基鴻勇於面對批評 奪安打王是團隊勝利下的果實
中華職棒味全龍隊新生代重砲劉基鴻今年拿下安打王，也是個人生涯首座個人獎項，劉基鴻勇於面對支持和批評，直言每一支安打都是團隊勝利底下的果實，喊話味全龍2連霸。
味全龍隊23歲重砲劉基鴻今年打出好表現，總計119場出賽敲出136支安打，包括16發全壘打，貢獻80分打點，打擊率2成91，拿下安打王。
今天中職頒獎典禮上，劉基鴻感謝家人一路的陪伴，感謝從小到大台中豐田國小、中山國中、桃園平鎮高中的栽培，還有進到職棒後教練團的指導。
劉基鴻也感謝球迷們，無論支持或批評，都是面對問題能夠更成長的重要養分，直言很開心可以健康地打完整季，球隊最後拿下總冠軍，自己也能拿下安打王，是很重要的肯定。
劉基鴻感性表示，每一支安打都是團隊勝利底下的果實，「我會繼續扮演好我的角色，擊出每一支安打、每一發全壘打」，最後也霸氣喊話明年目標就是味全龍2連霸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言