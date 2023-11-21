中職／劉基鴻勇於面對批評 奪安打王是團隊勝利下的果實

中華職棒味全龍隊新生代重砲劉基鴻今年拿下安打王，也是個人生涯首座個人獎項，劉基鴻勇於面對支持和批評，直言每一支安打都是團隊勝利底下的果實，喊話味全龍2連霸。

味全龍隊23歲重砲劉基鴻今年打出好表現，總計119場出賽敲出136支安打，包括16發全壘打，貢獻80分打點，打擊率2成91，拿下安打王。

今天中職頒獎典禮上，劉基鴻感謝家人一路的陪伴，感謝從小到大台中豐田國小、中山國中、桃園平鎮高中的栽培，還有進到職棒後教練團的指導。

劉基鴻也感謝球迷們，無論支持或批評，都是面對問題能夠更成長的重要養分，直言很開心可以健康地打完整季，球隊最後拿下總冠軍，自己也能拿下安打王，是很重要的肯定。

劉基鴻感性表示，每一支安打都是團隊勝利底下的果實，「我會繼續扮演好我的角色，擊出每一支安打、每一發全壘打」，最後也霸氣喊話明年目標就是味全龍2連霸。