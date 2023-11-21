中職／林恩宇一句話點醒 吳俊偉走過低潮拿第3座中繼王
中信兄弟隊投手吳俊偉去年經歷大低潮，二軍投手教練林恩宇一句話「看你想要當什麼樣的投手」點醒他，今年拿下第3座中繼王，他將榮耀分享給林恩宇，也感謝老婆和女兒成為支柱。
中華職棒中信兄弟隊投手吳俊偉在2020年、2021年完成中繼王2連霸，去年卻經歷低潮，整季一軍僅有15場出賽，防禦率10.38，今年再度找回好身手，整季61場出賽，戰績2勝1敗、8次救援成功、26次中繼成功，拿下個人第3座中繼王，為史上第一人。
中職今天舉辦頒獎典禮，吳俊偉直呼「完全不敢想、很不可思議」，直言去年的低潮打擊很大，過程中一直想要找回過往的身手，感謝二軍投手教練「雞哥」林恩宇，開季前幫忙調整、帶著他訓練。
吳俊偉回憶，在練習到很累的時候，「雞哥跟我說，就看你想要成為什麼樣的投手」， 當下的想法，就是要找回以前的自己，所以堅定意志力、想辦法努力完成每件事情。
今年季前吳俊偉的女兒出生，現在約9個月大，吳俊偉感謝老婆把家裡照顧得很好，讓他無後顧之憂在場上打拚，也謝謝女兒健康地長大，女兒出生後辛苦也有了動力，會想到還有一個家庭要照顧，再更努力一點會更好。
吳俊偉走過去年的低潮，他感謝低潮中所有幫助過他的人，也將榮耀獻給林恩宇、老婆和女兒。
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