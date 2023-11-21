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中職／堅持10年站上頒獎台 梁家榮：兒子感動到出生哭到現在

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊梁家榮。記者邱德祥／攝影
樂天桃猿隊梁家榮。記者邱德祥／攝影

梁家榮打拚10年，今年第一次以個人獎項得主的身分參與頒獎典禮，比起自己的感動，他笑說兒子比自己更感動，從出生那一刻就哭到現在。

梁家榮今年收穫打擊王、最佳十人三壘手，寫下大豐收的一年，「對自己來說，明年要更精進自己，今年有這樣的表現，大家勢必會對我有更多著墨、不同對戰方式，這是更努力的起點。」

他笑答，今天可以站上頒獎台，兒子超感動，「從出生那一刻就開始哭，哭到今天早上還在哭。」語氣中無奈透露初為人父的辛苦，但他說這都是幸福的累，「練球累，是因為期待在場上有好表現，他在哭，我也覺得我需要給他更多溫暖，嘗試各種讓他不哭的方式。」包括丟起司片到他的臉上。

梁家榮在2013年高中生選秀第一指名踏進職棒，2014年就拿下二軍打擊王，今年稱霸一軍，一、二軍都拿過打擊王為史上第二人，前一人為張正偉，先後於2009及2011年拿下一、二軍打擊王獎項。

回顧這一路走來，梁家榮感觸很深，「不要放棄在場上的每個機會，只要還在這個環境，都有機會為自己爭取發光的機會，也許哪天你的努力會兌現。」

今年可以開低走高，梁家榮感謝學長的幫助，「今年讓我學習到怎麼和低潮共處，去面對接下來的比賽，不可能每天狀況都很好，參考學長給的建議，向他們取經，自己也受益很多。」他特別提到陳俊秀朱育賢的幫助，談到陳俊秀提出自由球員申請，梁家榮直言希望他不要離開，「是一個很好的隊友、很好的學長。」

梁家榮 陳俊秀 朱育賢

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