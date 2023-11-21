中職／害怕輸給「從缺」 范國宸雙料獲獎感謝黃泰龍
富邦悍將隊一壘手范國宸今年雙料獲獎，同額競選讓他坦言更緊張，很怕輸給「從缺」，今年如願獲獎，他特地將感謝給了已經離隊的前首席教練黃泰龍，讓「國宸建設」倒閉，下一步希望建造起「國宸堡壘」。
范國宸去年憑藉出色的成績單，已經完成雙料獲獎，而今年五隊在一壘位置上僅他一人跨過門檻，一人競選卻讓他更緊張。
「今年打擊成績沒像去年穩定。」范國宸坦言，今年成績不到理想，上、下半季之間有落差，原因出在哪裡？「 打擊起來，沒像去年想法那麼簡單。」他說或許當隊長有壓力、綁手綁腳，想做自己能力範圍以外的事，導致心態太複雜。
范國宸表示，自己在下半季有逐漸適應這個角色，「一個過程、一個經驗，讓我有很大成長空間。」
連兩年雙料入圍，范國宸特別感謝黃泰龍，「滿感謝泰龍教練對我的指導，灌輸我們、對我們因材施教，不是每個選手都用一樣方式，讓我在場上做我擅長的事。」過去黃泰龍成功辦到讓「國宸建設」倒閉，范國宸期許，「接下來要創造我的堡壘。」
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