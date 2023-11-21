快訊

直播／藍白合進度膠著…對柯文哲最後呼籲 侯友宜臨時記者會

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

中職／害怕輸給「從缺」 范國宸雙料獲獎感謝黃泰龍

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊范國宸。記者邱德祥／攝影
富邦悍將隊范國宸。記者邱德祥／攝影

富邦悍將隊一壘手范國宸今年雙料獲獎，同額競選讓他坦言更緊張，很怕輸給「從缺」，今年如願獲獎，他特地將感謝給了已經離隊的前首席教練黃泰龍，讓「國宸建設」倒閉，下一步希望建造起「國宸堡壘」。

范國宸去年憑藉出色的成績單，已經完成雙料獲獎，而今年五隊在一壘位置上僅他一人跨過門檻，一人競選卻讓他更緊張。

「今年打擊成績沒像去年穩定。」范國宸坦言，今年成績不到理想，上、下半季之間有落差，原因出在哪裡？「 打擊起來，沒像去年想法那麼簡單。」他說或許當隊長有壓力、綁手綁腳，想做自己能力範圍以外的事，導致心態太複雜。

范國宸表示，自己在下半季有逐漸適應這個角色，「一個過程、一個經驗，讓我有很大成長空間。」

連兩年雙料入圍，范國宸特別感謝黃泰龍，「滿感謝泰龍教練對我的指導，灌輸我們、對我們因材施教，不是每個選手都用一樣方式，讓我在場上做我擅長的事。」過去黃泰龍成功辦到讓「國宸建設」倒閉，范國宸期許，「接下來要創造我的堡壘。」

范國宸 富邦悍將

延伸閱讀

中職／鋼龍回家了獎金打5折 若奪MVP仍是今年賞金王

中職／強！江坤宇、李凱威都考兩個滿分 5人雙料上榜

中職／新人王3投手競爭 最佳9人獎出爐3人完成連霸

中職／林立從杭州歸隊繳出2安 林承飛3安猛打收拾悍將

相關新聞

中職／「技術性FA」？ 劉時豪也遞交申請成今年第3人

中職今年行使自由球員權利再+1，味全龍隊捕手劉時豪今天遞交申請，成為自由球員，也是今年行使FA權利第3人，碰上台鋼雄鷹隊...

中職／害怕輸給「從缺」 范國宸雙料獲獎感謝黃泰龍

富邦悍將隊一壘手范國宸今年雙料獲獎，同額競選讓他坦言更緊張，很怕輸給「從缺」，今年如願獲獎，他特地將感謝給了已經離隊的前...

棒球／鈴木一朗打破的窗戶還在！校方改造成紀念品

「朗神」鈴木一朗本月初前往北海道旭川東高中指導球員，他親自示範打擊時，轟出一發大號全壘打，砸破該校3樓數學教室的窗戶玻璃。校方事後沒有向一朗申請賠償，而是拔下整片被打破的窗戶玻璃，當作永久展示紀念品。

中職／鋼龍、布里悍包攬5獎 部署4人領獎「代打」部隊

中職頒獎典禮今天登場，味全龍隊今年奪冠、將是典禮上的「最大團」，兩位洋投鋼龍、布里悍奪5座獎，因已返國將不會親自領獎，布...

棒球／美日韓有意兄弟洋投 紐媒稱中職是「China」被網指正

今年效力中信兄弟隊的洋投艾士特有望重返大聯盟，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）發文指出艾士特獲美、日、韓多隊關注，文中提到艾士特去年在「China」打球，引發部分球迷不滿。 艾士

中職／鋼龍回家了獎金打5折 若奪MVP仍是今年賞金王

中職年度頒獎典禮今天登場，誰會是今年獎金王？要看年度最大獎最有價值球員花落誰家，味全龍隊洋投鋼龍目前已經入手4座獎項，累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。