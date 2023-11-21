快訊

竹科黃金單身漢病逝…出現同性配偶分遺產家屬嚇傻 網：不同意也沒有用

網球／謝淑薇復出奪2座大滿貫金盃 入圍WTA東山再起獎

「竹科嬰兒潮」紅利快沒了？新竹缺學校也缺學生 少子化危機逼近

中職／鋼龍回家了獎金打5折 若奪MVP仍是今年賞金王

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍先發投手鋼龍。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手鋼龍。記者余承翰／攝影

中職年度頒獎典禮今天登場，誰會是今年獎金王？要看年度最大獎最有價值球員花落誰家，味全龍隊洋投鋼龍目前已經入手4座獎項，累積獎金23萬領跑，但未出席頒獎典禮獎金需打五折。

鋼龍為今年投手雙冠王，勝投王10萬、三振王8萬，另外最佳十人3萬、金手套2萬，累積23萬，若再收年度MVP將是33萬，而他已在總冠軍賽結束後返國，按照規定未親自出席者獎金減半發給，若奪MVP為16萬5000元、未奪MVP為11萬5000元。

同為MVP入圍者的廖健富，手握打點王、最佳指定打擊，累積13萬，吉力吉撈．鞏冠的全壘打王進帳獎金10萬元，誰能拿下MVP，誰就是今年獎金王。

梁家榮打拚10年，今年首度以個人獎得主的身分參與頒獎典禮，打擊王和最佳十人三壘手為他帶財13萬；布里悍、呂彥青分別拿下防禦率王、救援王，拿下獎金10萬，陳晨威則是盜壘王加金手套外野手，累積10萬。

劉基鴻的安打王獎金8萬元，吳俊偉的中繼王進帳5萬元，李凱威、江坤宇、范國宸、陳傑憲都因最佳十人及金手套雙料得獎，進帳5萬。

今天將在頒獎典禮上公布3大獎，年度MVP獎金10萬，新人王則是8萬，由鄭浩均、林凱威、陳克羿相爭，進步獎獎金5萬，入圍者為李宗賢、王志煊、邱智呈。

鋼龍 陳傑憲 呂彥青

延伸閱讀

中職／強！江坤宇、李凱威都考兩個滿分 5人雙料上榜

中職／金手套6人蟬聯 江坤宇李凱威滿分上榜、郭天信1分險勝

中職／系列賽40次守備機會0失誤 李凱威再寫台灣大賽新猷

亞冠賽／26人名單公布 3外卡選林凱威、陳傑憲、江國豪

相關新聞

中職／鋼龍回家了獎金打5折 若奪MVP仍是今年賞金王

中職年度頒獎典禮今天登場，誰會是今年獎金王？要看年度最大獎最有價值球員花落誰家，味全龍隊洋投鋼龍目前已經入手4座獎項，累...

亞錦賽／中華隊集訓備戰 4先發敲定

棒球國際賽事一場接一場，亞冠賽剛落幕，下一戰輪到12月3日登場的亞洲棒球錦標賽，中華隊集訓備戰，總教練郭李建夫盤點4位先...

國中軟棒／新明睽違9年抱回隊史第3冠 王浚豪拿下賽會MVP

國中軟式棒球聯賽冠軍戰桃園市新明國中與台北市長安國中交手，新明靠著長安5局下2次守備失誤超前比分，終場3比1奪冠，睽違9...

亞錦賽／可望對巴勒斯坦先發 張景淯納悶：巴基斯坦？

中華隊備戰亞錦賽，規畫4位先發投手，以味全龍隊張景淯較令人意外，總教練郭李建夫解釋考量是因注意到巴勒斯坦，陣中可能會有旅...

亞冠賽／對日本全職業國家隊吞8連敗 南韓教頭：差距變大了

南韓昨天在亞洲職棒冠軍爭霸賽以3：4不敵日本，連兩屆以亞軍坐收，在國際賽面對日本全職業隊已苦吞8連敗，南韓總教練柳仲逸賽後直言，日韓差距已擴大。 據《韓聯社》報導，南韓上次擊敗全由職棒選手組成的

亞錦賽／88號是總仔的 宋晟睿穿1號被「1號重砲」欺騙感情

宋晟睿在亞錦賽中華隊當不成「宋88」，改挑背號1號，還因此被母隊中信兄弟隊陳子豪給騙倒，宋晟睿揭露這位「1號重砲」有多調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。