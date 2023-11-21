中職／鋼龍回家了獎金打5折 若奪MVP仍是今年賞金王

中職年度頒獎典禮今天登場，誰會是今年獎金王？要看年度最大獎最有價值球員花落誰家，味全龍隊洋投鋼龍目前已經入手4座獎項，累積獎金23萬領跑，但未出席頒獎典禮獎金需打五折。

鋼龍為今年投手雙冠王，勝投王10萬、三振王8萬，另外最佳十人3萬、金手套2萬，累積23萬，若再收年度MVP將是33萬，而他已在總冠軍賽結束後返國，按照規定未親自出席者獎金減半發給，若奪MVP為16萬5000元、未奪MVP為11萬5000元。

同為MVP入圍者的廖健富，手握打點王、最佳指定打擊，累積13萬，吉力吉撈．鞏冠的全壘打王進帳獎金10萬元，誰能拿下MVP，誰就是今年獎金王。

梁家榮打拚10年，今年首度以個人獎得主的身分參與頒獎典禮，打擊王和最佳十人三壘手為他帶財13萬；布里悍、呂彥青分別拿下防禦率王、救援王，拿下獎金10萬，陳晨威則是盜壘王加金手套外野手，累積10萬。

劉基鴻的安打王獎金8萬元，吳俊偉的中繼王進帳5萬元，李凱威、江坤宇、范國宸、陳傑憲都因最佳十人及金手套雙料得獎，進帳5萬。

今天將在頒獎典禮上公布3大獎，年度MVP獎金10萬，新人王則是8萬，由鄭浩均、林凱威、陳克羿相爭，進步獎獎金5萬，入圍者為李宗賢、王志煊、邱智呈。