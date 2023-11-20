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日職／孫易磊秋訓與金子千尋有互動 靠動漫與隊友拉近距離

中央社／ 台北20日電
孫易磊。中央社
孫易磊。中央社

18歲投手孫易磊加盟日職火腿隊，11月投入秋訓約14天，跟隊友透過動漫拉近距離，也有向教練金子千尋請教加重球的訓練，孫易磊感受到球迷的熱情，直言會讓人更想為那個城市拚。

投手孫易磊在今年U18世界盃棒球賽投出身價，賽事結束後沒多久就確定與日職北海道日本火腿鬥士隊簽約，10月底赴日舉行加盟記者會，11月開始投入火腿沖繩組的秋訓，為期約14天，14日結束後返台向亞洲棒球錦標賽代表隊報到。

孫易磊表示，新加盟球員投入秋訓，其實還不太會直接進入技術指導，主要是先讓球員了解訓練環境，也讓教練們認識自己。

孫易磊與隊友互動良好，互動最多的是室友投手畔柳亨丞，孫易磊接受中央社記者訪問表示，有持續在學日文，目前會一些簡單的單字、可以稍微溝通，平時喜歡看動漫，火腿隊參加秋訓的年輕球員也是，有共同的話題可以拉近距離。

孫易磊秋訓期間總計有進牛棚練投約4次，最快球速測到154公里，他表示，有感受到日本的球迷都很熱衷棒球，球訓就有很多球迷會到場看，至於教練團沒有特別叮嚀什麼，但也有把握機會向轉任教練的金子千尋詢問加重球的訓練。

亞洲棒球錦標賽將是孫易磊首度披上成棒國家隊戰袍，加上旅日球員的光環也成為關注焦點，但孫易磊表示不會是壓力，陣中有很多出色的球員，亞錦賽隊友也不陌生，之前在穀保家商時期也跟捕手宋嘉翔搭配過。

孫易磊在18日台北大巨蛋測試賽也有中繼登板，投1局沒被敲出安打、投出1次三振、無失分，最快球速有破150公里，他表示這是近期首度實戰，有稍微催一下球速，多投直球為主，但狀態還不算調整到最好。

孫易磊 日本火腿鬥士 棒球

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