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亞冠賽／賽會最佳九人獎項 日本獨佔5席、中華隊2席

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
本屆火力輸出很穩定的最佳外野手郭天信。（photo from CPBL中華職棒官方臉書）
本屆火力輸出很穩定的最佳外野手郭天信。（photo from CPBL中華職棒官方臉書）

棒球亞冠賽落幕，賽會最佳九人獎項，台灣了佔2席！由台灣、南韓、日本、澳洲職棒組成的亞冠賽是交流性質，以職棒新人、24歲以下球員為主力競爭。19日賽事告終，我國靠著郭天信的再見安打擊退澳洲，最終名次排位是日、韓、台、澳。賽會最佳九人獎項裡，優勝的日本獨佔5席、南韓2席、澳洲1席，我國由郭天信與陳傑憲獲獎。

亞冠季軍登場

棒球亞冠賽19日是冠軍戰與季軍戰，稍早登場的季軍戰是預賽全敗的澳洲，對決預賽僅勝澳洲的我國，雙方前8局戰況僵持，最後我國靠著新科中職冠軍味全主力外野手郭天信，擊出再見安打，才以4：3險勝澳洲，避免在亞冠賽場墊底。

晚間日韓的冠軍戰相當激烈，雙方2：2僵局鑿戰到延長賽第10局，南韓先在突破僵局制拿一分，但日本靠著內野手門脇誠在「自家主場」（亞冠在門脇誠所屬球團、讀賣巨人主場東蛋進行）敲出再見安打逆轉，以4：3氣走南韓，東道主日本奪下亞冠二連霸。算上預賽，日本4戰全勝，南韓2度迎戰日本都以一分差、遺憾吞敗。


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賽會最佳三壘手、日本的強打佐藤輝明。（photo from 侍ジャパン Facebook）

最佳九人獎

賽後最佳九人獎項，冠軍日本佔據5席，分別是投手隅田知一郎（預賽封鎖南韓的勝投）、二壘手門脇誠、三壘手「央聯四天王」佐藤輝明、外野手万波中正、森下翔太；遺憾吞亞的南韓也入選2席，新科內野重砲盧施煥拿最佳一壘手、金周元拿最佳游擊手；我國也佔據兩席，場場安打、包含季軍戰再見安打的郭天信拿最佳外野手，外卡選手陳傑憲拿到最佳指定打擊；澳洲1席是霍爾拿到最佳捕手（預賽對南韓開轟）。


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賽會最佳游擊手、南韓金周元（photo from NC恐龍隊官方臉書）

亞冠賽雖然是交流性質更高的賽事，但對未來一級國際賽選才仍舊重要，亞冠賽特別的選人資格（24歲以下職棒新秀為主），等同於未來國家隊骨幹的肌肉展示，我國本屆在選人調度上引發網路討論。

選人調度成疑

亞冠打線火力相對薄弱，我國卻把野手唯一一張外卡（各國至多可選3名29歲下、超過24歲選手）放在火力相對好的外野，打線最大遺珠是樂天主砲、未來將是國家隊倚重的廖建富（也僅25歲）。投手群部分，面對連打4場比賽，我國卻只帶了4隊最少的11投。

本屆打線火力較差的既定事實下，打線本季成績優於中職平均僅5人（OPS+超過100），分別是內野手劉基鴻、葉子霆，3名外野手陳傑憲、岳政華、邱智呈，然而首戰面對日本，總教練陳金鋒並未讓葉、岳、邱3人先發，整條打線僅2人是優於中職平均，最終貧打的台灣也慘遭日本完封，可惜了先發投手古林睿煬的好投。


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抗日留下惜敗的強投古林。（photo from CPBL中華職棒官方臉書）

外卡使用也備受討論，我國戰力本就比日本、南韓稍弱，外卡必須用滿、且補在最需要的位置，然而，我國其中一張外卡給到龍隊守護神林凱威，但他整個賽會僅投1局，調度使用上效益相當低。整體選人與調度上，都是往後國際賽需要多方商榷之處。

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亞冠賽 陳傑憲

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