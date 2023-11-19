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亞冠賽／門脇誠10局下再見安！日本又勝韓 締造二連霸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本隊牧秀悟五局擊出陽春砲。日本武士隊官網
日本隊牧秀悟五局擊出陽春砲。日本武士隊官網

亞洲職棒冠軍爭霸賽連兩屆在冠軍賽上演日韓爭霸，戰況也打得膠著，雙方平手進入延長賽啟動突破僵局制，10局下3打數沒敲安的門脇誠，在關鍵的時候開張，再見安打幫助球隊以4：3擊敗南韓隊，為日本留住二連霸。

南韓隊在3局上靠著金慧成保送、金倒永失誤上壘，1出局後輪到韓職全壘打、打點雙冠王盧施焕，他也以關鍵二壘安打，一棒敲回2分打點。

然而日本隊步步進逼，5局下牧秀悟的一發陽春砲棒打先發投手郭斌，追近分差，6局下則是萬波中正開局二壘打，接著犧牲推進上三壘，佐藤輝明的高飛犧牲打敲回追平分。

8局下日本隊又在1出局後，坂倉將吾先保送上壘，萬波中正再敲安推進得點圈，然而接下來2個出局數都無法推進壘包，依舊維持平手。

延長賽10局上南韓隊金倒永雖然敲出雙殺打，但仍靠著尹橦熙的安打敲回1分；10局下日本隊先靠代打古賀悠斗成功短打推進，牧秀悟被故意四壞，坂倉將吾用高飛犧牲打敲回追平分，接著萬波中正也被敬遠，門脇誠從鄭海英手中敲出游擊方向穿越安打，向對手說再見。

亞運沒登板的郭斌今天先發5局被敲5支安打，只掉1分，另有6次三振，無關勝敗；日本隊今井達也先發4局掉2分（1分責失）也靠隊友逃過敗投，根本悠楓中繼3局沒失分踩住煞車。

坂倉將吾 牧秀悟

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