亞冠賽／澳職輸球 感謝日本球迷友情聲援

亞洲職棒冠軍爭霸賽今天在日本東京巨蛋舉行銅牌戰，澳洲職棒雖然終場以3比4敗給中職聯隊，但賽後記者會上不忘感謝場邊日本球迷提供的「友情聲援」。

日媒THE ANSWER報導，澳職跟有啦啦隊加油的中職聯隊不同，賽事進行中並沒有加油團，因此澳職賽前透過社群網站呼籲觀戰球迷用拍手或加油歌曲為他們加油。

可能是澳職的呼籲奏效，部分場邊日本球迷開始為澳職唱起日本職棒中日龍隊的嗆司曲（ChanceTheme），然後進一步感染到其他日本球迷。

就在澳職以1比3落後的7局，場邊日本球迷合唱日職阪神虎隊的嗆司曲，而澳職就在這個半局追平中職聯隊。

儘管最後以3比4吞敗，曾效力過日職中日龍隊的澳職總教練尼爾森（Dave Nilsson）說，「對澳洲來說（日本）就像第二個家，對我們非常好，城市的人們也都很棒」。

尼爾森說，之前在世界棒球經典賽對戰古巴時，感覺就像在主場一樣，「我要感謝東京的民眾，也希望這個關係能夠持續下去」。

談到在社群網站上呼籲為澳職加油的發文，尼爾森說，雖然這不是他個人發文，但他知道中職聯隊有很多球迷加油，「我們也想得到球迷加油，由於過去日本球迷曾為我們這麼做，所以這次也希望日本球迷為我們加油」。

敲出追平適時安打的史彭斯（Liam Spence）也說，這真的是太棒的事，球迷加油讓人充滿力量，「我絕對不想放棄，所以在獲得必要的能量後，燃起奮戰到9局的氣勢」。