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黑豹旗／平鎮奪冠帶走最多個人獎 辜仲諒勉鶯歌再拚冠

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
平鎮高中拿下第11屆中信盃黑豹旗青棒賽冠軍，中華棒協理事長辜仲諒致詞。圖／中信盃黑豹旗提供
平鎮高中拿下第11屆中信盃黑豹旗青棒賽冠軍，中華棒協理事長辜仲諒致詞。圖／中信盃黑豹旗提供

中信盃黑豹旗青棒賽冠軍戰由平鎮高中在6局下演出逆轉秀，以4：2擊敗鶯歌工商拿下隊史第7冠，敲出勝利打點的全紹凱獲選大會MVP，個人獎項也是平鎮成為大贏家，柯敬賢包辦全壘打、打點王。

第11屆黑豹旗今天落幕，中華棒球協會理事長辜仲諒恭喜平鎮拿下冠軍，也勉勵拿下隊史最佳亞軍的鶯歌工商明年繼續拚冠，另外也特別提及今年的女力發光，包含首次參賽的女子棒球隊高雄女中，以及投出6局8K的內壢高中女黑豹黃曼凌。

辜仲諒表示，台灣的棒球能夠在國際上發揚光大，基層棒球非常重要，「更重要是看到小孩健康成長，透過棒球鍛鍊身體、磨練人格特質，有天畢業後，無論打不打棒球，人格特質能夠幫助他們一生。」

中信盃黑豹旗獎勵名單如下：

個人獎

打擊獎：徐紹予（平鎮高中）打擊率.625

打點獎：柯敬賢（平鎮高中）13打點

全壘打王：柯敬賢（平鎮高中）2轟

投手獎：江彥漢（西苑高中）16.2局防禦率0

最有價值球員獎：全紹凱（平鎮高中）

教練獎：吳柏宏（平鎮高中）

黑豹明星球員獎

最佳投手：林維恩（平鎮高中）

最佳捕手：李安家（穀保家商

最佳一壘手：徐紹予（平鎮高中）

最佳二壘手：陳鉅霖（鶯歌工商）

最佳三壘手：陳亭瑋（西苑高中）

最佳游擊手：黃天賜（平鎮高中）

最佳外野手：高崇哲（平鎮高中）、柯敬賢（平鎮高中）、何品室融（穀保家商）

最佳指定打擊：林鉑濬（鶯歌工商）

團體獎

冠軍：平鎮高中

亞軍：鶯歌工商

季軍：穀保家商

殿軍：西苑高中

第五名：北科附工

第六名：大理高中

第七名：麥寮高中

第八名：彰藝高中

平鎮高中拿下第11屆中信盃黑豹旗青棒賽冠軍，敲出勝利打點的全紹凱獲選大會MVP。圖／中信盃黑豹旗提供
平鎮高中拿下第11屆中信盃黑豹旗青棒賽冠軍，敲出勝利打點的全紹凱獲選大會MVP。圖／中信盃黑豹旗提供
平鎮高中拿下第11屆中信盃黑豹旗青棒賽冠軍。圖／中信盃黑豹旗提供
平鎮高中拿下第11屆中信盃黑豹旗青棒賽冠軍。圖／中信盃黑豹旗提供
平鎮高中拿下第11屆中信盃黑豹旗青棒賽冠軍。圖／中信盃黑豹旗提供
平鎮高中拿下第11屆中信盃黑豹旗青棒賽冠軍。圖／中信盃黑豹旗提供

平鎮高中 棒球 穀保家商

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