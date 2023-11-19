黑豹旗／平鎮奪冠帶走最多個人獎 辜仲諒勉鶯歌再拚冠

中信盃黑豹旗青棒賽冠軍戰由平鎮高中在6局下演出逆轉秀，以4：2擊敗鶯歌工商拿下隊史第7冠，敲出勝利打點的全紹凱獲選大會MVP，個人獎項也是平鎮成為大贏家，柯敬賢包辦全壘打、打點王。

第11屆黑豹旗今天落幕，中華棒球協會理事長辜仲諒恭喜平鎮拿下冠軍，也勉勵拿下隊史最佳亞軍的鶯歌工商明年繼續拚冠，另外也特別提及今年的女力發光，包含首次參賽的女子棒球隊高雄女中，以及投出6局8K的內壢高中女黑豹黃曼凌。

辜仲諒表示，台灣的棒球能夠在國際上發揚光大，基層棒球非常重要，「更重要是看到小孩健康成長，透過棒球鍛鍊身體、磨練人格特質，有天畢業後，無論打不打棒球，人格特質能夠幫助他們一生。」

中信盃黑豹旗獎勵名單如下：

個人獎

打擊獎：徐紹予（平鎮高中）打擊率.625

打點獎：柯敬賢（平鎮高中）13打點

全壘打王：柯敬賢（平鎮高中）2轟

投手獎：江彥漢（西苑高中）16.2局防禦率0

最有價值球員獎：全紹凱（平鎮高中）

教練獎：吳柏宏（平鎮高中）

黑豹明星球員獎

最佳投手：林維恩（平鎮高中）

最佳捕手：李安家（穀保家商）

最佳一壘手：徐紹予（平鎮高中）

最佳二壘手：陳鉅霖（鶯歌工商）

最佳三壘手：陳亭瑋（西苑高中）

最佳游擊手：黃天賜（平鎮高中）

最佳外野手：高崇哲（平鎮高中）、柯敬賢（平鎮高中）、何品室融（穀保家商）

最佳指定打擊：林鉑濬（鶯歌工商）

團體獎

冠軍：平鎮高中

亞軍：鶯歌工商

季軍：穀保家商

殿軍：西苑高中

第五名：北科附工

第六名：大理高中

第七名：麥寮高中