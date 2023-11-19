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黑豹旗／絕地逆轉！平鎮4：2擊敗鶯歌 奪隊史第7冠
被林鉑濬壓制了5局的平鎮高中，在6局下即時反撲，單局攻下3分逆轉比數，在第11屆中信盃黑豹旗青棒賽以4：2擊敗鶯歌工商，拿下隊史第7冠，球員開心衝上場中慶賀。
平鎮是第9次打進冠軍戰，鶯歌則是首次晉級，今天首局兩隊都各攻下1分，平手局面維持了4局，直到5局上鶯歌靠著保送、盜壘、推進，在1出局後站上三壘，游承勳的適時安打敲回超前分。
今日投打「二刀流」的林鉑濬擔任先發投手兼第5棒，在投手丘上除了首局因捕手暴投掉分外，都能壓制平鎮打線，但在6局上失守。
平鎮高中在6局上開局柯敬賢、徐紹宇連敲兩安，江庭毅敲出的內野滾地也形成內野安打，滿壘局面下，王興楷的高飛犧牲打先追平比數，也將林鉑濬打退場，面對接手的曾偉喆，全紹凱敲出中間方向穿越安打，一棒帶回2分打點，加上7局上封鎖鶯歌，奪得冠軍。
丟掉的3分全都記在林鉑濬帳上，他以99球投了5.1局，丟掉4分吞下敗投；平鎮高中先發投手邱立璿則是投4.1局、掉1分退場，接手的朱宏樺踩住煞車，最後2.2局沒讓鶯歌再得分。
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